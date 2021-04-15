Власти Сургутского района впервые в новейшей истории полностью снесут дома во всем поселке

СУРГУТ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Сургутского района снесут более 10 жилых домов на территории ведомственного поселка газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Жители бывшего поселка уже получили новое жилье в поселке Солнечный, рассказал журналистам в среду глава района Андрей Трубецкой.

"Я думаю, что вы много слышали случаев за последнее время, чтобы поселок целиком снесли. Для района это очень значимо одномоментно, не в течение двух-трех лет, а фактически в течение полугода был расселен пусть небольшой, но поселок. Сейчас там идет снос 11 домов", - отметил Трубецкой.

Он уточнил, что ведомственный поселок ГПЗ находится между двумя заводами, поэтому проживание там считается небезопасным. В прошлом году властям удалось переселить 300 человек, в настоящее время на территории ГПЗ остаются два многоквартирных дома, в которых проживает порядка 130 человек. Так как дома не являются аварийными, то власти пытаются найти основание для их расселения.

"Десять домов переселено, более 300 человек переехали в новые дома по улице Зои Космодемьянской, осталось два капитальных дома, но я уверен, что и с ними будет решен вопрос", — уточнил Трубецкой.

Он также добавил, что в перспективе участь ГПЗ ждет и другие отдаленные населенные пункты. В планах местных властей расселить Малоюганский и Горный при согласии местных жителей.

"Для Малоюганского строим дом в Угуте. В прошлом году должны были сдать, но, к сожалению, пандемия задержала, там большинство практически 100% желают переселиться. Что касается поселка Горный, то если все жители изъявят желание, то тоже будем думать, как переселить", - резюмировал глава Сургутского района.