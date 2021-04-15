Участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подтвердили 44 страны

Москва, 15 апреля. Свое участие в Международном военно-техническом форуме "Армия" (0+), который пройдет в августе в парке "Патриот", подтвердили 44 страны. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"На сегодняшний день участие в форуме "Армия-2021" подтвердили 44 государства, из которых шесть стран представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки", — сказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В брифинге в парке "Патриот" приняли участие свыше 90 аккредитованных в России военных дипломатов из 47 стран.

Заместитель начальника ГУНИД Минобороны России поблагодарил атташе за интерес к форуму "Армия".

"Участие в работе форума специалистов ваших государств способствует укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами", — отметил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Форум "Армия-2021" традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" — одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа.

Летом прошлого года форум стал единственной международной выставкой, успешно состоявшейся в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции. Проведенный на выставочных площадках форума комплекс превентивных мероприятий позволил не допустить случаев возникновения и распространения COVID-19.