В Москве выберут победителей Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

Москва, 15 апреля. 20-22 апреля в Москве состоится финал Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE (12+), который проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: будут выбраны победители среди команд из 30 вузов страны.

Широкомасштабная образовательная программа RAISE Президентской академии включает конкурсную составляющую и нацелена на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров. Здесь они получают опыт разработки и реализации реальных студенческих социальных проектов с применением предпринимательского подхода.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отмечает: "Акселератор RAISE позволяет будущим управленцам применить свои навыки, компетенции и личные качества в реальных проектах, которые действительно могут изменить к лучшему жизнь города или целого региона. Партнерская сеть и география акселератора ежегодно расширяются. Появляются новые номинации и направления работы: сегодня это развитие территорий, сохранение окружающей среды, образовательные проекты для старшего поколения, инновации в школьном образовании и многие другие. Для нас важно, что количество участников и проектов ежегодно растет, а главное – что проекты воплощаются в жизнь, получают поддержку и меняют жизни десятков тысяч людей".

В сезоне 2020-2021 Акселератора RAISE приняли участие команды из 36 филиалов Президентской академии и 30 вузов страны, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, ДВФУ, СКФУ, БалтФУ им. Иммануила Канта, НИУ ТГУ и др. В RAISE участвуют студенты (17-25 лет) любой формы обучения, магистранты, аспиранты вузов России.

Более половины проектов студенческих команд реализуются в рамках национальных проектов с учетом региональной специфики. Программа проводится уже девятый год, а с 2019 года Акселератор поддерживается АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и входит в инициативу Агентства "100 лидеров развития новых подходов в образовании".

За все конкурсные сезоны Акселератора его участниками стали более 5000 студентов из 62 вузов и 47 регионов России. Уже реализовано более 530 проектов, благополучателями которых стали 70.000 человек.

В финальных мероприятиях сезона 2020-21 примут участие 30 студенческих команд из 26 регионов. Они представят на очной презентации более 90 проектов, направленных на решение острых социальных региональных проблем, в числе которых развитие социальной сферы, развитие территорий, сохранение окружающей среды, соблюдение прав человека и удовлетворение его социальных потребностей, образовательные проекты для активного старшего поколения (экономика "серебряного возраста"), инновации в школьном образовании.

"Много новых команд из новых вузов и регионов приняли участие в текущем сезоне Акселератора. Наши команды реализуют свои проекты по всей стране: от Владивостока до Калининграда, в Сибири и на Кавказе. Даже в этот сложный из-за пандемии период участники смогли сохранить качество реализации своих проектных идей на высоком уровне, а переход в online-пространство позволил им по-новому взглянуть на решаемые проблемы и в поисках эффективных способов реализации проектов выйти за границы своих регионов. Ждем наши команды в Москве на предстоящих очных финальных мероприятиях, где в девятый раз экспертное жюри выберет команду, разработавшую и реализовавшую самый интересный и результативный проект в сфере социального предпринимательства в этом году", - отметила руководитель Акселератора RAISE, Директор Центра общеакадемических образовательных инициатив ИОРСИ РАНХиГС Инна Газиева.

Торжественное открытие и финал конкурсных мероприятий пройдут в РАНХиГС (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, корпус 1): 20 апреля 2021г. (15.00 – 17.00) – церемония открытия, 21 апреля 2021г., (10.00 – 15.00) – финал.

22 апреля (15.00 – 20.00) состоится суперфинал и торжественная церемония награждения победителей и призеров Акселератора в Министерстве науки и высшего образования РФ (г. Москва, ул. Тверская, д. 11, Зал заседаний).

ТАСС – информационный партнер РАНХиГС.

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