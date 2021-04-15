Фонд "Искусство, наука и спорт" провел звездный кулинарный эксперимент с закрытыми глазами

Москва, 15 апреля. 15 апреля Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" совместно с Кулинарной студией Юлии Высоцкой организовал интерактивный кулинарный мастер-класс с незрячими гостями и актерами театра и кино Аленой Бабенко, Иваном Кокориным и телеведущей Ириной Сашиной. Звездные гости под руководством шеф-повара студии Максима Куракова и автора книги "Готовить могут все. Книга рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей" (14+) Марты Любимовой на собственном примере попробовали, как можно готовить с закрытыми глазами. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Чернак.

Порой, зрячие не сильно понимают, как вести себя с теми, кто не видит окружающего мира. Цель сегодняшнего мастер-класса – показать и доказать, прежде всего, себе, что ничего невозможного нет. Фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд" занимается адаптацией культурной среды для незрячих и их абилитацией для социализации и интеграции в общество.

Ведущий Дмитрий Чернак поделился первыми впечатлениями от общения с незрячими участниками: "Меня позвали на интервью и я, прощаясь с ребятами, сказал – увидимся. И осекся! Правильно ли я сказал, говорят ли так незрячие..."

"Готовить могут все, наличия зрения не обязательно" - этот девиз озвучила Марта Любимова, призванная понятно и просто объяснять участникам мастер-класса как готовить. Во время мастер-класса Марта Любимова делилась нюансами, как правильно порезать начинку и не порезаться, как отмерить нужное количество соуса и как правильно замесить тесто.

Ее подсказок ждали все – и незрячие эксперты Фонда, и приглашенные гости, которые в обычной жизни хоть раз, но брали в руки кухонный нож и вставали за плиту с кастрюлей.

Иван Кокорин о своих ощущениях от готовки в повязке на глазах: "Ощущения очень интересные и волнительные, ты думаешь, как это все получится? вкусно-невкусно, а главное обостряется какая-то внутренняя картинка. Перед глазами, когда все видишь, ты понимаешь как все устроено в мире, а с закрытыми глазами, ты прям руками чувствуешь. Ага, здесь – это, здесь – это"

Алена Бабенко: "У меня ощущение, что я играю спектакль, на самом деле, потому что я настолько сосредоточена, что ни какие другие мысли меня не посещают, мало того, я руками беру сыр, я понимаю, что не обязательно его резать, его можно поломать, с какой стороны его нужно тереть, что бы он не разваливался. Включаются какие-то невероятные умственные способности, в отличии от того, как я одела повязку. И мне так нравится этот процесс, я понимаю, что получаю какое удовольствие и это у меня такой мини спектакль с руками"

Телеведущая Ирина Сашина прокомментировала: "Мне показалось что абсолютно слепая и я вообще ничего не слышу, я прям потерялась в пространстве, я перестала полностью ориентироваться, не понимала, где что кто передо мной. И в какой-то момент, с каждой минутой, как будто прозревала, как будто я все больше и больше начинала видеть, слышать, то есть сначала 3D, потом 4D, потом 5D, и сейчас уже проще ориентироваться. Начинаешь видеть руками"

Книга "Готовить могут все. Книга рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей" опубликована в рамках программы "Особый взгляд" и выдается бесплатно родителям и родственникам незрячих, экспертам и специализированным учреждениям.

Заявку на книгу можно оставить на портале "Особый взгляд"

Дополнительная информация для СМИ:

Диана Довгая, пресс-секретарь Фонда, +7 926 237 13 29 / dd@asasf.ru

Справка

"Готовить могут все. Книга рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей" — это уникальное пособие, предназначенное для родителей и педагогов, которые обучают незрячих детей и взрослых самостоятельному ведению домашнего хозяйства, в частности, кулинарии.

Первая часть книги "Готовить могут все. Книга рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей" содержит советы по адаптации кухни, организации рабочего пространства для того, чтобы незрячим людям было легко готовить, информацию как научить незрячих людей отдельным навыкам, полезные советы. Вторая часть – содержит рецепты, адаптированные для незрячих, которые сопровождаются цветными фотографиями, подробным описанием и различными рекомендациями для родителей и педагогов как научить выполнять то или иное действие, как осуществить контроль за безопасностью и качеством без зрения. Рецепты подобраны, как простые, так и сложные.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" предлагает людям с инвалидностью актуальные сервисные решения для самореализации, развития и интеграции в общество и занимается комплексным развитием инклюзии и доступной среды для незрячих людей в области культуры. Фонд в рамках программы работает в следующих направлениях: абилитация людей с инвалидностью по зрению с помощью информирования и практических занятий; адаптация культурной среды для незрячих людей с помощью тифлокомментирования и тактильных моделей, а также развития инфраструктуры.

В Кулинарной студии Юлии Высоцкой можно посетить кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, устроить семейный и детский праздник, вечеринку, корпоратив или девичник. Гости готовят на персональных рабочих местах, где включено все необходимое: набор продуктов и инвентаря. Мастер-классы проходит весело и непринужденно. Шеф-повар пошагово разбирает и контролирует этапы приготовления, делиться тонкостями и секретами. По окончанию мастер-класса гости могут продегустировать свои кулинарные творения, а также каждый участник получит именной диплом и рецепты блюд. Выбрать мастер-класс и записаться можно в расписании на сайте.