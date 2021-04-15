Исследование НИУ ВШЭ: демографические проблемы ограничат долгосрочный рост экономики РФ

Москва, 15 апреля. В ближайшие 10-15 лет число россиян трудоспособного возраста станет снижаться, и это создаст давление на занятость, долгосрочный рост экономики страны будет ограничен темпами 1,4-1,8% в год. Такие данные содержатся в докладе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи", который был представлен в рамках XXII Апрельской международной научной конференции (16+), организованной НИУ ВШЭ и Сбером.

Эксперты ВШЭ в исследовании отмечают, что доля работников в возрасте старше 40 лет в общей занятости возрастет, а доля тех, кто младше, будет сжиматься. Такие демографические тенденции крайне неблагоприятны с точки зрения экономического роста и производительности труда. Между тем, один из немногих способов смягчения последствий демографических динамики – повышение качества человеческого капитала, то есть умений и навыков занятого населения, делают выводы эксперты.

Соавтор доклада, директор "Центра исследований производительности" НИУ ВШЭ Илья Воскобойников, который представлял исследование на экспертной площадке, отметил, что в России доля занятых, вовлеченных в процесс переобучения, составляет всего примерно 15%, а в частном секторе она еще ниже. Расходы предприятий на эти цели – около 0,3% от общих затрат на персонал.

"Обучение в большей мере ориентировано на квалифицированных работников, занятых на крупных предприятиях, обладающих высшим образованием, и молодежь. Это имеет прямое отношение к тезису о том, что человеческий капитал не восполняется как раз в те периоды жизненного цикла работника, когда он особенно важен. То есть, те, кто в наибольшей степени нуждаются в переобучении - люди предпенсионного возраста, люди, у которых человеческий капитал уже во многом устарел, - не имеют доступа к нему, или имеют сложности с доступом", – заявил спикер.

К тому же низкий технологический уровень производства, слабая конкурентность и высокая мобильность работников, текучесть рабочей силы снижают стимулы к инвестированию в переобучение, констатировал Воскобойников. По его словам, в переобучение, как правило, вкладываются компании, которые занимаются инновациями или работают на высококонкурентном на международном рынке. Компаний и того, и другого типа в российской экономике мало.

"По данным Всемирного Банка, в 2018-м году менее 13% организаций в России внедряли какие-либо инновации. И их доля в занятости, в общем-то, невелика. Соответственно, если мы говорим о том, какие страны вкладывают в человеческий капитал наиболее серьезные средства, где мы видим необходимость обучения, то, конечно, это страны, которые находятся вблизи технологической границы. Они тратят значительные средства, ежегодно обучают много работников", – заявил Воскобойников.

Спикер резюмировал, что общий уровень человеческого капитала в России "ниже того, который нужен, и ниже того, каким он мог быть, учитывая возможности страны". И этот тезис, считает он, является центральным в представленном докладе.

Между тем, развитый человеческий капитал является необходимым условием для достижения высокого уровня производительности труда и, как следствие, благосостояния и качества жизни, отмечают в своем исследовании эксперты ВШЭ. При этом, согласно их оценке, по производительности труда Россия находится лишь "среди середняков".

Участник обсуждения, ведущий экономист Всемирного банка Руслан Емцов, ссылаясь на доклад "Изменения богатства наций", привел следующие данные: в России в 2014 году национальное богатство на душу населения, составляло 190 тысяч долларов (по паритету покупательной способности), из которых 90 тысяч, то есть, половина – это был накопленный человеческий капитал.

"Что такое 90 тысяч? Это то, что среднестатистический человек на протяжении своей трудовой жизни, может заработать. В мире показатель – 108 тысяч. И это при том, что России по основным показателям, например, структура рабочей силы, показатели образования, и другим, объявляется одной из самых продвинутых стран. То есть, многое лучше, чем в других странах, но средний заработок при этом ниже", – заявил спикер. Он связал это с негативными эффектами российского рынка труда.

Руслан Емцов перечислил факторы, на которые, по его словам, требуется обратить особое внимание: миграция молодых специалистов на ранних этапах становления карьеры и роль государства в помощи малым предприятиям в переобучении сотрудников. Эксперт Всемирного банка обозначил важность пересмотра системы профтехобразования, доставшейся нам в наследство от СССР.

В заключении директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон обозначил вопросы, на которые еще предстоит ответить экспертам в будущем: что происходит с человеческим капиталом в течение жизни, каковы причины роста производительности труда и человеческого капитала и их взаимосвязь.

ТАСС – генеральный информационный партнер.