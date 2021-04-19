Специалисты Белоярской АЭС оказались в числе лучших на чемпионате REASkills

Екатеринбург, 19 апреля. Специалисты Белоярской АЭС (Свердловская область) оказались в числе лучших на чемпионате профессионального мастерства REASkills, завоевав две серебряных и одну бронзовую медали соревнований. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

"Сотрудники атомной станции завоевали две серебряных и одну бронзовую медали чемпионата REASkills 2021, две из них в направлениях, которых Белоярская АЭС участвует впервые. Там, серебро турнира получил инженер Иван Канищев в компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности". Бронзовую медаль выиграла в "Лабораторном химическом анализе" инженер-химик Анна Боярских (эксперт) и лаборант Камилла Татаринова (участник)", - рассказали в управлении.

Татаринова отметила, что в компетенции, где она стала одной из лучших, соревновались шесть специалистов. "Они были сильными соперниками, но несмотря на это, мы вошли в тройку лучших среди всех атомных станций. Во время чемпионата пришлось столкнуться с неожиданной сложностью. Инструменты и посуда для работы, которое используется там, отличается от нашего и приходилось подстраиваться на ходу", – поделилась она.

Кроме того, команда инженера-программиста Александра Корочкина (участник) и электрослесаря Сергея Отливанова (эксперт) заняла второе место в "Сетевом и системном администрировании", в компетенции которой Белоярская АЭС традиционно сильна, рассказали в управлении.

Всего в состязаниях принимало участие 355 человек. Чемпионат проходил с 12 по 16 апреля в 5 городах на площадках Балаковской, Калининской, Нововоронежской АЭС, Нововоронежского филиала "Атомэнергоремонта", Чебоксарского электромеханического колледжа и Уральского радиотехнического колледжа связи в Екатеринбурге. Призеры REASkills примут участие в чемпионате следующего уровня – отраслевом AtomSkills 2021. Вместе с ними выступят победители прошлого года, так как в 2020 дивизиональный чемпионат не успели провести до конца во всех предприятиях Росатома.

О БАЭС

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.