В семейном эко-квартале VERY у Ботанического сада стартовали продажи квартир

Москва, 20 апреля. ГК "Основа" приступила к реализации квартир в новом эко-квартале VERY на севере столицы, в 20 м от Большого Ботанического сада.

Локация проекта действительно уникальна: расположение на стыке огромных зеленых территорий Главного Ботанического сада и Малого Ботанического сада избавляет будущих жителей эко-квартала от компромиссов и выбора между жизнью в городе или на природе. Вместе с территорией ВДНХ и парком Останкино в окружении VERY 600 гектаров зеленых прогулочных зон в шаговой доступности!

По словам акционера, управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, расположение проекта определило его концепцию. "VERY – это семейный эко-квартал на Ботанической улице, где на 3 гектарах возводятся 4 жилых дома высотой 31 этаж и отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном. Также в проекте появится встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест и отреставрированный пятиэтажный гостиничный комплекс. При этом под все эти здания в эко-квартале отдано лишь 23% территории, а большую часть участка займет авторское двухуровневое благоустройство и озеленение", - рассказал Олег Колченко.

Огромный двор-парк с активностями для всех возрастов – это еще одно уникальное преимущество проекта. Авторское двухуровневое благоустройство и озеленение займут 77% территории VERY. В центре двора-парка расположится площадь с фонтаном и большой елью, вокруг которой зимой можно устраивать новогодние гуляния. Особенная гордость квартала - прогулочный мост длиной более 200 метров. Это не просто красивая декорация – парящий мост станет частью благоустройства и местом для активного семейного отдыха. Здесь предусмотрены горки и смотровые площадки, а под мостом – всевозможные качели.

Дополнительно на территории VERY появится сразу 5 детских площадок и 2 большие спортивные зоны. Их общая площадь составит более 2,5 тыс кв. метров, и здесь будут установлены детские городки с уникальными качелями, канатная дорога, площадка для игры с песком и водой, зона фитнеса и воркаута, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол.

В 4 жилых домах VERY представлено 1456 квартир на любой вкус и предпочтения: от функциональных студий площадью 21-40 кв м до роскошных 5 комнатных квартир. Высота потолков – до 3,2 м, и в каждой квартире устанавливаются огромные панорамные окна в пол высотой 2,46 метра с алюминиевым профилем. Четыре жилые башни максимально удалены друг от друга и расположены на участке таким образом, что не перекрывают вид из окон. В эко-квартале VERY 85% квартир – видовые, с роскошными видами на Главный Ботанический сад, Малый Ботанический сад (Питомник Главного Ботанического сада) и город. Видовые квартиры в проекте начинаются уже с уровня первого жилого этажа!

В каждом доме предусмотрено по четыре лифта повышенной грузоподъемности, которые идут на -1 уровень, где расположился подземный паркинг на 631 м/м и 330 индивидуальных кладовых помещений для жильцов. Комфорт и безопасность жильцов обеспечивает система "умный дом", управление функциями которой будет доступно через приложение на смартфоне.

Для создания дизайна просторных лобби жилых домов эко-квартала VERY ГК "Основа" привлекла российско-американскую студию Asthetique, которая создала для каждого дома свое уникальное многослойное пространство с инсталляциями и игрой света. В каждом лобби проекта располагаются мягкие зоны ожидания, комнаты для колясок и велосипедов, гостевые санузлы, а также комнаты для мойки лап домашним питомцам.

ООО "Специализированный застройщик "Останкино"

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