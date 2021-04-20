В связи с укусами клещей "Ингосстрах" организовал помощь более 5,7 тыс. застрахованных

Москва, 20 апреля. ​​​​​​За оказанием медицинской помощи в рамках программы страхования от укуса клеща в "Ингосстрах" в 2020 году обратились 5 742 человек, среди них 1 028 детей и 4 714 взрослых. Порядка 11 % обратившихся получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям.

По данным компании Ингосстрах чаще всего за медицинской помощью в связи с укусами клещей обращались в следующих регионах: Алтайский край – 1 448 человек (25 % от всех обратившихся за медицинской помощью); Красноярский край – 1 277 человек (22 % от всех обратившихся за медицинской помощью); Ярославская область – 1 070 человек (19 % от всех обратившихся за медицинской помощью).

По состоянию на 31 декабря 2020 года в "Ингосстрахе" от укуса клеща было застраховано более 306 тысяч человек, 68 727 из них дети. Регионами-лидерами по количеству застрахованных лиц в 2020 году стали: Челябинская область – 108 214 застрахованных (35 % от общего числа); Ярославская область – 92 314 застрахованных (30 % от общего числа) и Красноярский край – 75 608 застрахованных (25 % от общего числа).

"Ингосстрах" в рамках добровольного медицинского страхования предлагает программу "Клещевой энцефалит". Страховой полис включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги: консультации врачей, удаление клеща, обработку раны или места укуса, лабораторные и инструментальные исследования, включая исследование клеща на носительство возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека, введение иммуноглобулина по медицинским показаниям. Если стационарное лечение все же понадобилось, то застрахованному лицу при необходимости будет организовано пребывание в отделении интенсивной терапии, оказаны реанимационные мероприятия, предоставлены лекарственные препараты и средства, необходимые для лечения. Все расходы, связанные с лечением в стационаре, оплатит страховая компания. Программа страхования предусматривает и реабилитационное лечение, показанное при тяжёлом течении заболеваний, передающихся при укусе клеща и предусмотренных программой.

Приобрести полис добровольного медицинского страхования на случай укуса клеща можно в ближайшем отделении СПАО "Ингосстрах" Вашего региона, также на сайте компании, не выходя из дома. Стоимость полиса на одного взрослого - от 150 рублей и зависит от региона проживания и количества застрахованных.

При обнаружении клеща застрахованным по программе "Клещевой энцефалит" необходимо незамедлительно, не позднее 72 часов с момента укуса, обратиться в медицинскую организацию, предусмотренную программой или в "Ингосстрах". Звонки по телефону 8 800 2003 911 принимаются круглосуточно, позвонить можно с любого телефона и из любой точки России. Компания направит застрахованного на прием к специалисту, который удалит клеща, обработает место укуса, при необходимости назначит лабораторное исследование.

Подробнее о том, как уберечь себя и своих близких от укуса клеща, и какие шаги необходимо предпринять при страховом случае, можно прочитать на сайте компании.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.