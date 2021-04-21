Квест "Я люблю тебя, Россия!" продолжается: опубликовано третье задание

Москва, 21 апреля. Квест "Я люблю тебя, Россия!" (18+), который Почта Банк запустил к своему 5-летию 12 апреля, идет полным ходом. Но вы можете присоединиться в любой момент. Уже открыты три первых задания. В игре уже более 1200 человек.

Участников квеста ждут 100 ценных призов, а победитель отправится в захватывающее путешествие по Северной Осетии вместе с президентом банка Дмитрием Руденко, а также актрисой и телеведущей Валерией Дергилевой. И сможет в полной мере ощутить, какая огромная и красивая наша страна, и крикнуть со всей силы: "Я люблю тебя, Россия!". А сохранить новые впечатления ему поможет камера Go Pro Hero Black 9, которую он тоже получит в подарок.

Сроки проведения квеста с 12 апреля по 26 мая 2021 года. Все, что нужно сделать для участия в нем, – зарегистрироваться на сайте квеста и выполнить 10 заданий, которые будут размещаться там каждые 3 рабочих дня. Победителем станет тот, кто правильно ответит на все вопросы квеста и затратит наименьшее количество времени на выполнение каждого задания. Не останутся без подарков и остальные участники. "Серебряный" и "бронзовый" призеры получат в подарок умную колонку Яндекс.Станция, а еще 97 лучших участников - электронные сертификаты Giftery Card с номиналом 1500 руб., которые можно потратить на покупки в любом магазине – партнере программы.

Выполняя задания квеста, участники узнают о географии и масштабах Почта Банка, социальной миссии, его точках обслуживания, продуктах и сервисах. Мы знаем и работаем по всей стране и хотим показать вам те ее уголки, куда бы вы не смогли добраться сами!

Играть в квест может каждый желающий, но для выполнения некоторых заданий нужно быть клиентом банка, поэтому если вы еще им не стали – у вас есть отличный повод сделать это. Свои результаты и общий рейтинг лидеров каждый участник сможет отслеживать в личном кабинете на сайте. Подведение итогов и определение победителей будут проводиться с 27 по 31 мая 2021 годана сайте квеста и на страничках банка в соцсетях.

А главный приз – поездка в Северную Осетию – состоится уже в июне. В компании главы Почта Банка и известной телеведущей победитель квеста увидит поражающие своей красотой достопримечательности Северного Кавказа. Вместе они откроют отделение Почта Банка высоко в горах и узнают, в чем заключаются особенности национального кавказского банкинга. Счастливчика ждут:

поражающие своей красотой достопримечательности Северного Кавказа

тайны старинного "города мертвых" Даргавс

мастер-класс по приготовлению настоящих осетинских пирогов

пикник в долине знаменитых Мидаграбинских водопадов

посещение высокогорного Аланского мужского монастыря с многовековой историей

праздничный ужин в национальных традициях

Присоединяйтесь по ссылке и покажите, как вы любите свою страну и разбираетесь в финансовых вопросах!