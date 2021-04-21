IPQuorum объединит интересы производителей и потребителей креативной продукции

Москва, 21 апреля. "Зеленые" и иммерсивные технологии, дипфейки, Legal-дизайн, 3D-фотосканирование, цифровые сделки с объектами искусства - лишь малая часть устойчивых трендов современности, ставших драйверами развития технологических и бизнес-инноваций. О том, как российский креативный рынок отвечает на эти вызовы, формирует свою самоидентичность, какие финансовые модели нужны творческому бизнесу и как сделать интеллектуальную собственность ликвидным активом, расскажут более 150 ведущих российских и международных экспертов на полях IPQuorum 2021: Tech for Content (16+). Форум пройдет 26–27 апреля в Технопарке Инновационного центра "Сколково".

Первый день деловой программы будет посвящен технологиям созидания и начнется с пленарной сессии "Поставщики счастья. Экономика эмоций". В ней примут участие председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева, руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде, генеральный директор группы компаний Star Media Мария Гречишникова, управляющий директор ГК "Рики" Марк Завадский, директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов. Эксперты объяснят феномен беспрецедентного роста мирового потребления контента. Модератором обсуждения станет глава Viacom Россия Яна Чурикова.

"Интеллектуальные права на объекты, созданные в цифре" - тема второй пленарной сессии. Министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова и руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин обсудят, какие технологические инструменты креативного рынка важны для законодателей и практиков. Модератором обсуждения выступит главный редактор Forbes Russia Эльмар Муртазаев.

Всего программа форума включает четыре деловых потока. Блок "Прикладные индустрии" сфокусирует внимание участников на архитектуре, промышленном дизайне, индустрии моды, гастрономической отрасли, а также народно-художественных промыслах и ремеслах. Второй деловой поток посвящен индустриям искусства: театру, музыке, кино, анимации, живописи, деятельности галерей и музеев. Аудивизуальный контент, VR/AR-технологии, блогинг, анимационное производство и обработка данных станут отправной точкой для дискуссий в третьем и четвертом потоках "Медиа и цифровой контент".

Прикладные индустрии

Промышленный дизайн во всем мире - сфера для создания изобретений будущего. Какие навыки важны для специалистов этого мультидисциплинарного направления и как оно формирует новую культуру вокруг брендов, расскажут на сессии "Промышленный дизайн как технология конкурентной борьбы". Спикерами выступят президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский, глава компании Smirnov Design Сергей Смирнов и др. Модератор дискуссии - генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов.

В России пока что остается нерешенной проблема использования "сиротских" произведений. Какое регулирование им необходимо, обсудят на сессии "Когда автор неизвестен. Новеллы российского законодательства". Спикеры - директор Нормативно-правового департамента Министерства культуры РФ Наталья Ромашова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, зампредседателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов и др.

Правовую защиту кулинарных рецептов и перспективы внедрения технологий в ресторанный бизнес обсудят на сессии "Сознательная гастрономия". Среди спикеров - бренд-шефы и совладельцы ресторана Twins Garden Иван и Сергей Березуцкие и генеральный директор Online Patent Алина Акиншина.

О цифровых инструментах для проектирования городов расскажут представители архитектурной отрасли: архитектор КБ Стрелка Александр Каменев, соучредитель и главный дизайнер NasonovDesignWerke Илья Насонов, заместитель директора по разработке продукта ГК "А101" Павел Брызгалов и преподаватель Архитектурной школы МАРШ Эдуард Хайман.

Индустрии искусства

Возможности нейросети как самодостаточного творца на примере реальных кейсов рассмотрят на сессии "Музыка без музыкантов". Среди экспертов - СEO Bitfury Surround Стефан Шульц, основатель проекта "Лаборатория Хаоса" Александр Кузяев и генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик.

О методах противодействия пиратству и лицензировании цифрового контента расскажут на сессии "Музеи в цифровую эпоху" основатель Figshare Марк Ханель, замдиректора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель и др.

Роль искусственного интеллекта в кинопроизводстве - ключевая тема дискуссии "На экране возможно все", в которой примут участие сооснователь проекта Vera Voice Александр Ураксин, генеральный директор Deepcake.io Мария Чмир и др.

Как поставить спектакль внутри компьютерной игры, обсудят представители театральной отрасли в ходе дискуссии "Между оф- и онлайн. Гибридные форматы театрально-зрелищных событий и неживые актеры". Режиссер-постановщик Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Эдгар Закарян расскажет, как удалось поставить "Вишневый сад" в формате игры Minecraft.

Медиа и цифровой контент

Спикеры сессии "Результаты интеллектуальной деятельности как финансовый актив", в числе которых генеральный директор IFI Claims Patent Services Майк Бейкрофт, руководитель проекта IPEX Валерия Брусникина и др., поделятся лайфхаками о том, как превратить креативные продукты в реальный финансовый актив.

В особенности рекламного рынка участники форума смогут погрузиться на партнерской сессии MEDIANA "Рекламные технологии в медиа - путь трансформации". Руководитель направления стриминговых платформ G-Core Labs Алексей Петровских, генеральный директор сейлз-хауса "Эверест" Каролина Соколова, руководитель отдела рекламных продуктов "Газпром - Медиа" Наталья Исангулова расскажут о том, на какие изменения цифровой среды доставки контента важно реагировать рекламодателям.

Другая партнерская сессия пройдет совместно с сессией AVRA - Ассоциации AR/VR. CEO Hologroup Александр Якубов, продюсер и режиссер Film XR Георгий Молодцов, режиссер студии Lateral Summer Антон Уткин и др. обсудят секреты создания интерактивного контента для ивентов. О том, как заработать на своей музыке, расскажут на партнерской сессии IPEX.

Также в первый день IPQuorum пройдут официальные церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Ассоциации IPChain с Фондом "Сколково", а также с Российской государственной библиотекой и Российским авторским обществом (РАО).

Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Все воркшопы пройдут на специальной площадке IPQlab.

Организаторы форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-Медиа".

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n’RIS, IPEX, Universal University.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), КиноРепортер - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий.

Дополнительная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.