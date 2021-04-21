Полпред УрФО: потенциал субъектов УрФО позволит выполнить поставленные президентом задачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Потенциал субъектов Уральского федерального округа (УрФО) позволит выполнить задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Об этом журналистам сообщил полпред президента по УрФО Владимир Якушев.



Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил, что проект Северного Широтного хода (СШХ) даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики и его "пора запускать". Также президент отметил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга в течение трех лет.



"Мы благодарны главе государства за поддержку стратегических проектов, которые будут осуществляться с помощью этого механизма в нашем округе. Важнейшие из них, конечно, строительство Северного широтного хода на Ямале и скоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. Президент упомянул также челябинское метро, но, уверен, инфраструктурные кредиты могут использоваться и для финансирования других крупных проектов. <…> Убежден – потенциал наших субъектов позволит это сделать", - сказал Якушев.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь заявил, что строительство автомагистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" окажет кумулятивный эффект для региона. "Строительство дороги "Москва - Казань - Екатеринбург" - это, безусловно, очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной России. Это, конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь акумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области", - приводят слова губернатора региона в департаменте инфорполитики региона.

Уверенность в успешном реализации проекта по строительству метро в Челябинске выразил и глава Челябинской области Алексей Текслер. "У нас есть сегодня обновленное проектное решение по развитию метрополитена в Челябинске и то, что сегодня прозвучало, то, что Президент в Послании включил этот пункт, для меня это значит, что мы этот проект точно реализуем вместе с федеральным центром. Мы будем использовать современные инфраструктурные возможности финансирования - бюджетно-инфраструктурные кредиты для этих целей. Но то, что проект состоится, у меня никакого сомнения уже нет", - заявил Текслер.



Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил ТАСС, что считает крайне важными для региона новые меры поддержки населения - ежемесячные выплаты неполным семьям, где воспитываются дети от 8 до 16 лет, ежемесячные выплаты беременным женщинам с низким доходом, единовременные выплаты семьям, где есть дети школьного возраста или дети, которые в этом году идут в первый класс, увеличение размера больничного по уходу за ребенком. Он подчеркнул, что в области народосбережение и демографическая политика являются приоритетами. Также он поделился, что инициатива президента по замещению коммерческих кредитов государственными позволит региону снизить затраты на обслуживание госдолга, сберечь средства населения и направить их на развитие. "За два года мы не взяли ни одного кредита и занимались только реструктуризацией накопленных долговых обязательств, снижая процентное бремя", - пояснил Шумков.