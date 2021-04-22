19 школ на рекордное количество мест одномоментно строится в Приангарье

ИРКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Строительство 19 школ с общей проектной мощностью более 9 тыс. мест в настоящее время ведется в Иркутской области. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, комментируя итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Таких рекордных показателей не было в регионе в течение нескольких десятилетий. Одномоментно в Иркутской области ведется строительство 19 школ", — сказал губернатор.

Учебные заведения строятся в рамках нацпроекта "Образование", региональной программы "Развитие образования Иркутской области на 2019 – 2024 годы", государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и в рамках восстановления региона после наводнения, которое произошло летом 2019 года. В текущем году будет введено 4550 мест.

"В сентябре 2021 года откроются школы в Бирюсинске, Саянске, в селе Баяндай, деревне Грановщина. Примет учеников общеобразовательное учреждение в поселке Большое Голоустное, откроется школа на 1275 мест в поселке Маркова и школа в микрорайоне Березовая Роща на 1275 мест в Тулуне", — добавил Кобзев.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что до конца 2024 года в РФ построят еще не менее 1 300 школ, в которых смогут учиться более одного миллиона человек.​