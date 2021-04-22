Замминистра здравоохранения РФ: ни в коем случае мы не будем делать цифру заменой врачу

Москва, 22 апреля. Как изменилась медицина из-за пандемии коронавируса? Какие тренды цифровизации сейчас существуют в здравоохранении? Что будет с ее финансированием? Эти и другие вопросы эксперты обсудили на очередной сессии Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера "Каким должно быть здравоохранение в РФ в 2030?", которая прошла в рамках XXII Апрельской международной научной конференции (16+).

Одна из самых актуальных тем последнего времени — медицина и ее развитие — стала объектом обсуждения Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера 21 апреля. Модератор мероприятия вице-президент - руководитель индустрии Здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский перед началом дискуссии отметил, что 2020 год в корне изменил систему здравоохранения и отношение людей к ней: "Наверное, система здравоохранения уже не будет никогда такой, какой она была до предыдущего года. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни: в образование, торговлю, в любую область жизнедеятельности государства и каждого конкретного человека. Но медицина, врачи оказались на переднем фланге борьбы с эпидемией и то внимание, та ценность системы, которую мы осознали в 2020 году, ставят перед нами абсолютно другие вызовы по развитию здравоохранению".

В каких направлениях должно развиваться российское здравоохранение, чтобы стать пациентоориентированным, какие изменения происходят в нем сейчас слушателям рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Первое направление работы лежит в области модернизации инфраструктуры. Второе — связано с ревизией нормативно-правовых актов, которые описывают условия, процесс, результат оказания медицинской помощи (порядки, стандарты, клинические рекомендации). "Помимо самой ревизии ее результатом должна стать оцифровка всех процессов в сфере здравоохранения, — поделился Виктор Фисенко. — И третье направление: мы должны четко видеть результат. Мы можем его видеть только тогда, когда будем поднимать структурированные первичные данные, и на их основе принимать своевременные управленческие решения. Мы должны практически каждую минуту в онлайн-режиме видеть, что у нас происходит, каковы условия, чем располагают медицинские организации, каков их набор оборудования, каков их набор расходных материалов, лекарств, кадровая обеспеченность, каковы процессы, которые они сейчас осуществляют. На основании этого мы сможем своевременно принимать и корректировать наши действия".

Первый заместитель министра здравоохранения заметил, что в первую очередь, ведомство уделяет внимание модернизации первичного звена. В результате нужно добиться изменения организационных моментов в оказании первичной медицинской помощи. И здесь на помощь должны прийти цифровые технологии, телемедицина, сервисы, которые помогают пациенту в получении необходимой информации и которые помогают врачу. "Но говоря о цифре, мне хотелось бы акцентировать внимание на следующем: мы не будем делать цифру заменой врачу, потому что очный визит и очное общение ни в коем случае не должно отходить на задний план", — подчеркнул Виктор Фисенко.

О трендах в цифровизации медицины и амбициозных целях в области охраны здоровья граждан подробно рассказала Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Сегодня в послании Президент России сказал, что наша национальная цель не меняется: 78 лет — средняя продолжительность жизни к 2030 году. И, для того чтобы прийти к этому результату, действительно нужно поменять очень много — и нормативных актов, и законодательных. Всех надо вовлечь в процесс серьёзной борьбы за жизнь, здоровье каждого человека.

Мне сейчас проще всего приводить в пример Сбер, потому что он образец уважительного отношения к здоровью и сотрудников, и клиентов. Что мы видели во время пандемии? Чтобы сократить заболеваемость, 70% сотрудников были отправлены на удалённую работу, для чего им были обеспечены технические возможности. Те люди, которые не могли работать удалённо, были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Были мобилизованы все ресурсы. Во-первых, мы поддерживали разработку вакцины, а во-вторых, использовали свои цифровые возможности и первыми на российском рынке предложили модель распознавания ковида по снимкам КТ. Это стало большим подспорьем для всей системы здравоохранения. Когда региональные врачи ещё не сталкивались с этой болезнью, искусственный интеллект помогал им".

Директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин объяснил, как работает финансирование в медицине сегодня и какие факторы могут повлиять на ее будущее. От этих факторов зависит и то, каким станет здравоохранение в 2030 году, уверен он. "Если, как и сейчас, доминировать будет политика усиления государственного регулирования экономики, общества и, соответственно, здравоохранения, то система финансирования здравоохранения будет все ближе и ближе к бюджетной системе, она будет двигаться туда, и будет страховая часть все меньше и меньше отличаться от бюджетной системы. И мы в последние годы идем именно по этому пути. И пока наиболее, вероятно, что до 2030 года мы с этого пути не свернем", — поделился Сергей Шишкин.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера — экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.

ТАСС – генеральный информационный партнер.