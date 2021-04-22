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Стартовал прием заявок на участие в премии "Поселок года 2021"

Независимым консультантом выступит фирма – PwC

Москва, 22 апреля. Стартовал прием заявок на участие в федеральной премии в области загородной недвижимости "Поселок года 2021". Победители станут известны 19 августа на торжественной церемонии награждения в Москве (18+).

Независимым консультантом выступит фирма – PwC.

Экспертному жюри премии предстоит определить 14 лучших объектов загородной недвижимости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов России. В состав войдут эксперты с многолетнем опытом работы в отрасли: первые лица и представители лучших российских и международных девелоперских, строительных, консалтинговых, юридических, финансовых и брокерских компаний.

"Проекты пройдут оценку в несколько этапов. В начале, жюри премии в режиме онлайн просмотрят анкеты номинантов и выставят баллы по каждому критерию, начиная от технических характеристик и заканчивая инфраструктурой. По результатам голосования сформируется шорт-лист объектов. Далее, участникам предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией, а также ответить на вопросы жюри. Итоги данного этапа определят победителей премии", - сообщают организаторы.  

Основные номинации:

  • Лучший поселок класса Комфорт
  • Лучший поселок класса Бизнес
  • Лучший поселок класса Элит
  • Лучший коттеджный поселок без подряда
  • Лучший поселок таунхаусов
  • Лучший проект-концепция поселка

Общие номинации:

  • Поселок с лучшей архитектурой
  • Лучшая концепция благоустройства
  • ЭКО поселок года

Профессиональные номинации:

  • Девелопер года
  • Персона года
  • Лучшее агентство недвижимости
  • Лучшая строительная компания

К участию в Премии приглашаются объекты загородной недвижимости, вышедшие на рынок в период с 2017 по 2021 год.

Организатором выступает портал о загородной недвижимости Cottage.ru.

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