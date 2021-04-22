Стартовал прием заявок на участие в премии "Поселок года 2021"

Москва, 22 апреля. Стартовал прием заявок на участие в федеральной премии в области загородной недвижимости "Поселок года 2021". Победители станут известны 19 августа на торжественной церемонии награждения в Москве (18+).
Независимым консультантом выступит фирма – PwC.
Экспертному жюри премии предстоит определить 14 лучших объектов загородной недвижимости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов России. В состав войдут эксперты с многолетнем опытом работы в отрасли: первые лица и представители лучших российских и международных девелоперских, строительных, консалтинговых, юридических, финансовых и брокерских компаний.
"Проекты пройдут оценку в несколько этапов. В начале, жюри премии в режиме онлайн просмотрят анкеты номинантов и выставят баллы по каждому критерию, начиная от технических характеристик и заканчивая инфраструктурой. По результатам голосования сформируется шорт-лист объектов. Далее, участникам предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией, а также ответить на вопросы жюри. Итоги данного этапа определят победителей премии", - сообщают организаторы.
Основные номинации:
- Лучший поселок класса Комфорт
- Лучший поселок класса Бизнес
- Лучший поселок класса Элит
- Лучший коттеджный поселок без подряда
- Лучший поселок таунхаусов
- Лучший проект-концепция поселка
Общие номинации:
- Поселок с лучшей архитектурой
- Лучшая концепция благоустройства
- ЭКО поселок года
Профессиональные номинации:
- Девелопер года
- Персона года
- Лучшее агентство недвижимости
- Лучшая строительная компания
К участию в Премии приглашаются объекты загородной недвижимости, вышедшие на рынок в период с 2017 по 2021 год.
Организатором выступает портал о загородной недвижимости Cottage.ru.
Возрастная категория 18+