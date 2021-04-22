Испытания оборудования фиксации опасных работ начались в "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Первые натурные испытания оборудования для видеофиксации опасных производственных работ на объектах Единой системы газоснабжения стартовали в "Газпром трансгаз Екатеринбург", они продлятся до конца первого полугодия. Об этом сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ компании.



"В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" состоялись первые натурные испытания оборудования, предназначенного для видеофиксации работ повышенной опасности на объектах Единой системы газоснабжения. Опытно-промышленные испытания проводятся в рамках реализации Дорожной карты проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Свердловской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО "Газпром"", - говорится в сообщении. Испытания продлятся до конца первого полугодия.



Отмечается, что комплект мобильного оборудования уральским газовикам в начале апреля предоставило АО "Эридан" (город Березовский) – предприятие, занимающееся производством технических средств во взрывобезопасном исполнении.



"Площадкой для тестирования новинки было выбрано Малоистокское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), первые испытания прошли в ходе планового ремонта участка магистрального газопровода "Свердловск – Нижний Тагил". Видеокомплекс способен осуществлять непрерывную запись в течение восьми часов. Он может работать при любых погодных условиях, а также в любое время суток, в том числе ночью. А главная его "изюминка" – взрывобезопасный термокожух – собственная разработка АО "Эридан", это позволяет проводить съемку в опасной зоне, в непосредственной близости от места проведения работ", - рассказали в компании.



Планируется протестировать оборудование в полевых условиях не менее 10 раз. После этого специалисты Малоистокского ЛПУМГ подготовят экспертное заключение со своими предложениями и замечаниями, которое будет направлено компании-производителю и представлено в ПАО "Газпром".



Дорожная карта проекта "Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Свердловской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО "Газпром"" была утверждена 28 мая 2019 года. Подписи под документом поставили Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор региона Евгений Куйвашев. Ответственным за взаимодействие с промышленным комплексом Среднего Урала от ПАО "Газпром" является ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".