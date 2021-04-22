Набор волонтеров стартовал на форум уральской молодежи "Утро" на Ямале

Екатеринбург, 22 апреля. Организаторы форума уральской молодежи "Утро" (18+) объявили набор волонтеров. В этом году форум пройдет летом в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в полпредстве президента в Уральском федеральном округе.

"Уральских волонтеров приглашают стать частью молодежного события на Северном полярном круге. Этим летом 30 человек войдут в состав волонтерского корпуса и помогут провести первый кейс-форум "УТРО" с 3 по 9 июля в Салехарде. Подать заявку можно до 16 мая на сайте Dobro.ru. Также кандидатам предстоит пройти отбор, собеседование и обучение", - говорится в сообщении.

Координацией работы волонтерского корпуса займется Арктический центр добровольчества. Корпус прибудет в Салехард за три дня до начала кейс-форума, чтобы пройти обязательную подготовку.

Участники форума в 2021 году смогут присоединится к форуму в онлайн-формате уже с 1 июня, а с 3 по 9 июля 350 участников, прошедших отбор, приедут в Салехард, чтобы познакомиться с местной природой и культурой, создать короткометражный фильм или исследовательский атлас.

О форуме

Учредители форума "Утро" -- аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала.

В 2020 году его организовывали Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Тема форума -- молодежь как драйвер национальных проектов, участники форума предлагали идеи, направленные на развитие родных регионов. Тогда форум впервые прошел в онлайн-формате, а участие в нем впервые принимали школьники. Организаторы получили заявки на участие из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.