Скоростной интернет появится в селе Локосово ХМАО до конца лета

СУРГУТ, 22 апреля. /ТАСС/. Скоростной интернет для социальных объектов села Локосово Сургутского района ХМАО проведут до конца лета 2021 года. Работы по укладке оптоволоконной линии ведутся в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", заявил журналистам в четверг глава Сургутского района Андрей Трубецкой.



"Это очень важный проект, за последние два года нам удалось подключить 25 объектов. Практически во всех поселениях Сургутского района получили высокоскоростной доступ в интернет. Это все школы, все детские сады, это посты пожарной охраны, наши медицинские учреждения. Осталось только Локосово", - пояснил Трубецкой.



Работы по укладке оптоволокна проводит компания "Ростелеком". Скорость интернета для пользователей учреждений составит от 2 до 100 Мбит/сек, в зависимости от типа объекта и условий контракта.



Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.