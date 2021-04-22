Семь школьников отправятся на Байконур по итогам форума "Семихатовские чтения" на Урале

Екатеринбург, 22 апреля. Семь школьников завоевали поездку на Байконур по итогам VIII Молодежного космического форума "Семихатовские чтения". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), которое является организатором форума.

В этом году соревнование юных разработчиков посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос. В течение двух недель школьники в возрасте от 12 до 18 лет защищали свои работы перед экспертами, в числе которых ученые, опытные инженеры, программисты и исследователи.

"22 апреля во Дворце молодежи состоялся финал VIII Молодежного космического форума "Семихатовские чтения". <...> Более 60 юных разработчиков представили свои проекты в области космоса, медицины и создания "умного города", но только семь из них завоевали главный приз – поездку на Байконур. В этом году школьники приехали со своими проектами из Свердловской, Ярославской и Псковской областей", - сказали в пресс-службе.

Главные призы получили Эвелина Бризинова (исследование воздействия внешних физических факторов на микроорганизмы), Татьяна Иванова, (исследование собственного метода поиска решений задачи Знама), Павел Колесников и Софья Соколова (протопип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нано-класса формата CubeSat), Иван Евстратов и Сергей Шевцов (Smart Home Hub - Станция управления умным домом), а также Лев Адеев ("Энергия-Буран" – история создания и проблематика использования многоразовых космических систем).

По словам генерального директора НПО автоматики Андрея Мисюры, школьники вновь продемонстрировали лучшие разработки в области космоса, медицины, а также инновационные проекты по созданию "умного дома" и "умного города".

В числе представленных разработок этого года - прототип двигательной установки для нано-спутников формата CubeSat. По словам разработчика Павла Колесникова, такие космические аппараты чаще всего используются для зондирования Земли, но продержаться на орбите могут не больше двух лет, а школьники придумали, как продлить нахождение спутников в космосе. Также школьники представили станцию для "умного дома", которая помогает пользователю подключать устройства разных производителей. Чтобы управлять гаджетами, школьники создали не только приложение для телефона, но и написали навык для умной колонки.

О форуме

Помимо лучших инженерно-технических проектов юных семихатовцев гости финала форума увидели битву роботов, прошли квест "Путешествие по Солнечной системе", познакомились с экспозицией "Дальние рубежи" екатеринбургской художницы Анастасии Тимофеевой и посмотрели фильмы о Юрии Гагарине в надувном кинотеатре.

Организаторами Молодежного космического форума "Семихатовские чтения" выступают АО "НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова" и МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.