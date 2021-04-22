Сбер поддержал крупнейший выставочный проект Третьяковки

Москва, 22 апреля. Сбер стал генеральным партнёром одного из крупнейших в истории Третьяковской галереи международных выставочных проектов «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии», и подготовил целую серию мультимедийных активностей для посетителей на базе сервисов своей экосистемы.

На экспозиции представлено более 300 экспонатов из российских и немецких собраний, среди которых — около 200 живописных полотен, а также произведения графики, инсталляции, исторические артефакты и архивные материалы из 38 музейных и частных собраний России, Германии, США, Эстонии. Дух романтизма нашёл воплощение в литературе, музыке, изобразительном искусстве и философии, а также в синтезе различных жанров искусств.

Виртуальный гид Сбера создаст эмоциональное сопровождение выставки и расширит опыт посетителей, позволяя погрузиться в атмосферу романтизма в удобных мультимедиа форматах.

"Сбер участвует в этом масштабном выставочном проекте не только как генеральный спонсор, но и как технологический и креативный партнёр, создавая контент, который погружает зрителя в неисчерпаемый контекст романтизма. Вместе с Третьяковской галереей мы давно и плодотворно работаем на общую цель — популяризацию искусства. Сбер инвестирует в это не только средства, но и креатив, технологии, предоставляя цифровые возможности и сервисы экосистемы как точки входа в культурный контекст для совершенно разной аудитории", - Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Рассказ об искусстве в новых технологичных форматах — ключевой элемент коллаборации Сбера и Третьяковской галереи. Первым сюрпризом для публики к открытию выставки стала тематическая музыкальная подборка, представленная на сервисе СберЗвук. Вместе с кураторами выставки в Новой Третьяковке редакция аудиосервиса СберЗвук подобрала композиции, максимально погружающие в романтические настроения периода конца XVIII до середины XIX века.

Проводниками в мир романтизма стали Франц Шуберт и Пётр Чайковский. Почувствовать энергию, интенсивность и страсть, свойственные эпохе, поможет русская плясовая песня «Камаринская», переосмысленная Михаилом Глинкой, Симфония No.40 Амадея Моцарта и Вальс No.7 Фридерика Шопена в исполнении немецкой пианистки Элис Сары Отт. Отличным аккомпанементом для побега от скучного рассудочного мира к романтическим мечтам станет Лунная Соната Людвига ван Бетховена, ноктюрн «Разлука» и Ave Maria в исполнении итальянского певца Робертино Лорети. Послушать плейлист можно по QR-коду, расположенному в периметре выставки, а также по ссылке в аудиосервисе СберЗвук.

"Цель этого плейлиста — дать дополнительный смысловой уровень для восприятия шедевров. Музыка поможет окунуться в атмосферу и поддерживать её на протяжении всего посещения выставки. Кроме того, наша подборка символизирует романтические мечты о свободе, ведь для искусства нет границ — аудио гармонично переплетается с визуальной частью, эти форматы органично дополняют друг друга", - сказал Вадим Пугин, директор по маркетингу СберЗвука.

В мае онлайн-программа Сбера пополнится виртуальным гидом по выставке в приложении Салют. Виртуальный ассистент Сбера расскажет об интересных фактах периода романтизма в интерактивном формате.

Выставка проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 под патронатом Министерства иностранных дел Германии и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Выставка в Москве будет открыта для публики с 23 апреля по 8 августа 2021 года.

Категория мероприятия 6+

Пресс-служба

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