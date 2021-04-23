МТС Банк получил две награды СХ WORLD AWARDS 2020-2021

Москва, 23 апреля. Проекты ПАО "МТС-Банк" стали лауреатами престижной профессиональной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS сезона 2020-2021. Награды получили команда цифрового банкинга в номинации "Лучший клиентский опыт в B2С" с проектом "Единая финансовая витрина" и команда поддержки клиентов МТС Банка в номинации "Клиентский опыт в условиях кризиса (COVID19)". Торжественная церемония подведения итогов премии состоялась 21 апреля.

В 2020 году благодаря объединению мобильных приложений МТС Деньги и МТС Банк появилась единая витрина для всех финансовых сервисов экосистемы. Пользователи обновленного приложения МТС Банк могут в одном месте управлять счетами и картами МТС Банка, а также нескольких других банков, балансом мобильного телефона, кэшбэком, инвестициями и многим другим. Объединение финансовых витрин стало важным шагом в создании бесшовного доступа пользователей экосистемы МТС к нужным продуктам и услугам за два клика.

МТС Банк заботится о клиентах в режиме 24/7. Команда клиентского сервиса банка за последние годы совершила огромный рывок и вывела качество сервиса на совершенно новый уровень. Банк активно развивает цифровые каналы обслуживания и ряд проектов реализовал уже в 2019 году, поэтому был готов к поддержке клиентов во время пандемии. Уже в марте 2020 года банк принял первую дистанционную заявку на предоставление кредитных каникул. А через неделю клиенты могли подать такую заявку во всех доступных каналах обслуживания. Ключевыми каналами в этот период стали чат на сайте и в приложении банка. Индекс лояльности клиентов в сегменте обращений по программам отсрочки и кредитным каникулам превысил общий результат в три раза. 80% предоставленных реструктуризаций – это собственные программы МТС Банка, что говорит о признании их более выгодными со стороны клиентов. Успех стал возможен благодаря слаженной работе всех подразделений МТС Банка.

О премии

СХ WORLD AWARDS – это самая большая профессиональная премия в индустрии клиентского опыта, в которой ежегодно участвует больше 100 номинантов. Проекты, инициативы, стратегии, продукты, технологии, программы – самые интересные жюри оценивает по достоинству. А еще – мотивирует и награждает лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience.