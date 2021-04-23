Ректор "Синергии" назвал тренды в сфере дополнительного профессионального образования

Москва, 23 апреля. В рамках получения дополнительного профессионального образования (ДПО) граждан необходимо обучать актуальным профессиям, причем в сжатые сроки и в связке с работодателем. Об этом заявил ректор Университета "Синергия" Артем Васильев, выступая на V Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Артем Васильев выступил на сессии под названием Lifelong learning, на которой обсуждали существующую практику организации системы ДПО, а также ее соответствие новым запросам рынка труда и профессиональным потребностям работников и работодателей. В ходе дискуссии ректор "Синергии" обозначил главную цель человека, решившего получить дополнительное профессиональное образование. По его словам, зачастую гражданин намерен как можно быстрее приобрести ту или иную квалификацию, чтобы оперативно найти работу. Поэтому образовательные организации должны давать гражданам востребованные профессии и добиваться высоких показателей трудоустройства.

"Согласно федеральному проекту "Содействие занятости", один из показателей эффективности ДПО — это трудоустройство. Мало того, что нам надо научить человека — надо его еще и трудоустроить. В 2020 году "Синергия" трудоустроила по всей России порядка 82% тех, кого мы учили. Это была точечная работа с HeadHunter и SuperJob, в ходе которой мы создали в Университете большой Центр карьеры, помогавший трудоустраивать в том числе выпускников "Синергии". И весь наш опыт говорит о том, что проблему трудоустройства невозможно решить без участия работодателей. Именно поэтому большинство вузов сегодня сотрудничает с работодателями, которые подсказывают, какие предметы вставить в программу обучения, а какие убрать, какие технологии использовать, а какие нет", — отметил Артем Васильев.

Что касается востребованных профессий, то здесь существует определенная трудность. Сегодня образовательные организации имеют право обучать только тем профессиям, которые утверждены приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Однако в списке министерства отсутствуют профессии сегодняшнего дня, в том числе моушн-дизайнер, интернет-маркетолог или, например, программист Python. Получается, что в рамках ДПО люди получают устаревшие компетенции и проигрывают в конкуренции на рынке труда. "Нам нужно обновить список профессий, чтобы образовательные организации могли учить современным профессиям, — подчеркнул Артем Васильев. — Необходимо привлекать центры оценки квалификации (ЦОК). Такие центры есть практически во всех отраслях. Они точно знают запросы работодателей: какие специалисты нужны на рынке, какой уровень квалификации требуется, что должен уметь тот или иной сотрудник. Через ЦОКи образовательные организации могут получить тот необходимый материал, на основании которого мы будем готовить образовательные программы".

Сегодня граждане проявляют интерес к краткосрочным программам профессиональной переподготовки. Об этом свидетельствует, в частности, результаты недавнего исследования рынка ДПО, проведенного РБК и BusinesStat. Длинные программы по 500 с лишним часов постепенно уходят в прошлое, говорит Артем Васильев, и люди все больше интересуются курсами по 36 и 72 часа.

"Еще один тренд в сфере образования — это онлайн-обучение, — сказал ректор "Синергии". — Да, есть профессии, которым мы никогда не научим в режиме онлайн — например сварщика. Однако большинству профессий мы можем научить через онлайн. Мы наблюдаем, что в TikTok появляется образовательный контент. Если верить аналитике, 12% всего видеоконтента YouTube является образовательным. Правда, он не верифицированный: никто не знает, насколько этот контент хороший. Тем не менее контент дополнительного образования сегодня можно получить практически везде. Мир меняется, и мы должны это четко понимать, когда реализуем национальные проекты и пытаемся активно заниматься дополнительным образованием".

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