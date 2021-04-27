ГРЦ им. Макеева привлечет студентов к созданию демонстратора жидкостного двигателя для НОЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Государственный ракетный центр им. Макеева привлечет студентов к созданию демонстратора жидкостного двигателя в рамках реализации проекта НОЦ. Демонстратор будет в 10 раз меньше реального двигателя, устанавливаемого на ракету, сообщил заместитель начальника отделения - руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Евгений Мочалов на круглом столе, посвященном работе Уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы", в уральском информационном центре ТАСС.

В рамках НОЦ ведущим проектом в космической области является проект "Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой".

"В рамках проекта НОЦ планируется создание демонстратора жидкостного ракетного двигателя с центральным телом, подобного, но в 10 раз меньше реального двигателя, который предполагается применять на реальной ракете многоразовой одноступенчатой. На этом демонстраторе предполагается получить подтверждение некоторых заложенных проектных решений и дать студентам почувствовать, ощутить вкус реальной работы по созданию высокотехнологичной продукции", - сказал Мочалов.

Он отметил, что уже сформированы концепция ракетоносителя, основные технические и технологические решения, облик носителя и схема его применения.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей -- УрФУ, ЮУрГУ и КГУ. Председателем наблюдательного совета Уральского НОЦ является полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций -- 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.