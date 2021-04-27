Эпидемиологическую безопасность на ПМЭФ рассчитают с помощью компьютерного моделирования

Москва, 27 апреля. Роспотребнадзор совместно с Фондом Росконгресс при участии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" на основе исследований Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого проводит исследование эффективности различных дополнительных противоэпидемических мер с учетом результатов суперкомпьютерного моделирования.

Центр НТИ СПбПУ завершил первый этап изучения движения потоков воздушных масс в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где 2-5 июня 2021 года состоится Петербургский международный экономический форум. Результаты суперкомпьютерного моделирования будут использованы Роспотребнадзором для дальнейшей проработки противоэпидемических мер.

"Вопрос организации безопасности на ПМЭФ является для нас ключевым, в настоящий момент мы тщательно изучаем все особенности площадки проведения Форума, к работе привлечены лучшие эксперты ведущих научных институтов страны. Построение математических моделей позволит с высочайшей точностью изучить системы вентиляции в залах проведения мероприятий и, при необходимости, скорректировать воздушные потоки для обеспечения полной безопасности участников и гостей Форума", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Комплекс противоэпидемических мер на площадке ПМЭФ также включает в себя организацию тепловизионного контроля, создание цифровых систем учета коллективного иммунитета, установку рециркуляторов воздуха и устройств обеззараживания.

"Для анализа и повышения эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции с учетом особенностей конфигурации залов проведения мероприятий и вариантов расположения кресел, а также с учетом работы системы диффузоров и блоков бактерицидной рециркуляции воздуха разработаны и используются уникальные суперкомпьютерные модели, содержащие более миллиарда уравнений", – пояснил руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

Все аккредитованные на площадке участники будут заполнять специальную анкету, разработанную Роспотребнадзором. Оцифрованные данные анкет будут выводиться в системе регистрации в режиме реального времени и отображать состояние коллективного иммунитета.

"Роспотребнадзор тщательным образом подходит к разработке комплекса мер по обеспечению эпидемиологической безопасности на площадке проведения ПМЭФ с учетом использования современных методик анализа ситуации", - отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством ПМЭФ.