Доходы Сбербанка от экосистемы растут рекордными темпами

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка Сбербанка от компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) выросла за I квартал 2021 года в четыре раза – до 33,6 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась в полтора раза – до 6,1 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба банка.

"За первый квартал выручка от нефинансового бизнеса выросла в четыре раза – до 33,6 млрд рублей, валовая прибыль выросла в 1,5 раза – до 6,1 млрд рублей" - говорится в сообщении.

По данным Сбербанка, в сегменте e-commerce количество заказов выросло в 15 раз по сравнению с I кварталом 2020 г. (до 18,8 млн), а показатель GMV - в 32 раза (до 15,1 млрд рублей). В сегменте FoodTech & Mobility количество заказов еды выросло в 1,8 раза (до 19,3 млн заказов за квартал), выручка увеличилась в 4,3 раза (до 3,4 млрд рублей). В сегменте развлечения выручка выросла в 2,2 раза (до 2,8 млрд рублей), в сегменте В2В - в 2,4 раза (до 10 млрд рублей).

Сбербанк в своей отчетности также впервые рассказал, как помогает ему в работе искусственный интеллект. "Модели оценки кредитного риска по ипотечным продуктам были доработаны с применением нового поколения искусственного интеллекта, что позволило увеличить точность оценки кредитоспособности клиентов и привело к росту портфеля при сохранении стабильного качества", - сообщает пресс-служба.

По прогнозам Сбербанка, в 2021 году финансовый эффект от использования искусственного интеллекта составит около 145 млрд рублей, из которых чистая прибыль будет примерно на уровне 80-85 млрд рублей. В 2020 году, по данным банка, финансовый эффект от использования искусственного интеллекта составил более 90 млрд рублей, чистая прибыль - более 60 млрд рублей

Сообщается также, что в первом квартале 2021 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 304,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года). Розничный кредитный портфель банка по тем же данным вырос на 3,9% - до 9,7 трлн рублей. Количество активных клиентов - физических лиц превысило 100 млн человек, число подписчиков "СберПрайм" (подписка на сервисы экосистемы Сбербанка) приблизилось к 1 млн клиентов, сообщает пресс-служба банка.