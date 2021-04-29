В УрФУ разработают проекты с искусственным интеллектом для применения в судопроизводстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в регионе Уральский федеральный университет (УрФУ) запустит хакатон для студентов. В финале участники представят технологии искусственного интеллекта для юриспруденции, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

"Запросы и предложения представителей юридического сообщества по итогам форсайт-сессии будут упакованы для проработки в формате исследований и разработок учеными УрФУ и УрГЮУ (Уральский государственный юридический университет – прим. ТАСС). Ряд кейсов станет основой для студенческого хакатона по технологиям искусственного интеллекта в юриспруденции. В решении задач примут участие совместные проектные команды двух вузов", - сказали в вузе.

Форсайт-сессия, организованная УрФУ и УрГЮУ, состоялась в четверг. Эксперты-участники сессии пришли к выводу, что технологии искусственного интеллекта позволят упростить доступ граждан к юридическим услугам, а также разгрузить российские суды.

"Первым этапом может стать внедрение технологий искусственного интеллекта во вспомогательные процессы судопроизводства. Это поможет увеличить эффективность работы, упростить контрольно-надзорную деятельность, оптимизировать загрузку судей и других работников юридической отрасли", - отметил во время форсайт-сессии помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий.

Специалисты УрФУ изучат запросы на использование искусственного интеллекта в юриспруденции и создадут на их основе новые образовательные программы и программы допобразования, повышения квалификации. Необходимыми для этого компетенциями обладают вузы-участники Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, отмечают в вузе.

"Система проектного обучения, а также индивидуализация образовательных траекторий студентов, позволяют нам успешно решать задачи реальных заказчиков. Для этого также создан личный кабинет партнера, что открывает возможность эффективного менторского и тьюторского сопровождения студенческих проектов", - приводят в вузе слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова.