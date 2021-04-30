Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина посетили с рабочим визитом городской округ Богданович

ТАСС, 30 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутаты и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина в ходе рабочего визита в городской округ Богданович проверили, как на деле работают региональные инструменты поддержки фермеров и насколько они помогают достичь главной цели – обеспечить уральцев качественными и доступными продуктами местного производства. Об этом рассказали в пятницу в пресс-службе регионального парламента.

"В 2020 году агропромышленный комплекс Свердловской области, как и другие отрасли, столкнулся с трудностями из-за пандемии. К этому добавились еще и не самые благоприятные климатические условия. Но, несмотря на все сложности, отрасль продолжила поступательное развитие. Для нас всегда обеспечение свердловчан местной качественной продукцией было приоритетом", – приводят в пресс-службе слова губернатора.

В селе Грязновское участники рабочего визита осмотрели крестьянское (фермерское) хозяйство Андрея Кунникова. В настоящее время эта животноводческая ферма производит свыше 200 тонн молока в год.

Как рассказал глава хозяйства, как начинающий фермер он получил областной грант в один миллион рублей, построил овощехранилище. А два года назад решил, что пора расти, и занялся разведением крупного рогатого скота. Андрей Кунников снова принял участие в конкурсе, организованном региональным министерством АПК и потребительского рынка, и получил 19,8 млн рублей на строительство семейной животноводческой фермы. Сегодня это крестьянское (фермерское) хозяйство владеет 80 коровами и 400 гектарами пашни.

"В городском округе Богданович работают шесть сельскохозяйственных организаций, 65 фермерских хозяйств, которые производят молоко, мясо, зерно, картофель. Безусловно, 2020 год выдался непростым, но, несмотря на все трудности, сельхозпредприятия продолжают развиваться. Это имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона", – прокомментировала Бабушкина.

Молоко ферма Кунникова сдает на Богдановичский городской молочный завод, где также сегодня побывали руководители региона.

В пресс-службе напомнили, что год назад на этом предприятии был запущен новый производственный комплекс, который позволил увеличить и обновить ассортимент выпускаемой продукции. Мощность новой линии – 350-370 тонн в сутки. Реализовать этот план молокозаводу позволил льготный инвестиционный кредит в 150 млн рублей.

"В Свердловской области немало действенных инструментов поддержки селян: субсидии на приобретение техники, бюджетные гранты, льготные кредиты и лизинговые программы. В 2021 году на поддержку сферы АПК в регионе предусмотрено 3,7 млрд рублей. Но, по словам губернатора, важно, чтобы внимание со стороны государства ощущали не только предприниматели", - рассказали в пресс-службе.

В рамках рабочего визита губернатор и спикер регионального парламента также побывали в Богдановичском открытом акционерном обществе "Огнеупоры", в прессо-формовочном цехе которого в 2018 году был установлен новый гидравлический пресс, позволивший предприятию значительно расширить линейку выпускаемой продукции.