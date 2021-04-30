Калининская АЭС: реактор энергоблока №3 успешно прошел проверку на прочность

ТАСС, 30 апреля. На энергоблоке №3 Калининской АЭС с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 успешно завершен плановый эксплуатационный контроль металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Калининской АЭС. Диагностика проводилась в ходе капитального ремонта энергоблока при полной выгрузке ядерного топлива из реактора.

Проверка оборудования выполнялась с помощью автоматизированной системы контроля методом ультразвуковой, телевизионно-измерительной и визуальной диагностики. Также из шахты реактора были извлечены и обследованы образцы-свидетели. Они изготовлены из того же металла, что и корпус реактора, и периодически извлекаются, чтобы узнать, как нейтронный поток влияет на структуру и свойства металла.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, диагностическое обеспечение АЭС является не только активным поддержанием ее надежности и безопасности в течение всего срока службы, но и призвано минимизировать влияние человеческого фактора. "Результаты контроля металла свидетельствуют, что состояние цилиндрической части и днища реактора, а также внутрикорпусных устройств полностью соответствует проектным параметрам и требованиям безопасности", - подчеркнул А. Дорофеев.

Подобные проверки проводятся регулярно на всех энергоблоках в ходе каждого капитального ремонта. Обследование состояния корпуса реактора и сварных швов позволяет определить свойства основного металла, который длительное время находится в условиях воздействия высоких температур, давления и ионизирующего излучения. Кроме того, реактор не подлежит замене в течение всего срока эксплуатации энергоблока.