Апрельская конференция ВШЭ и Сбера продемонстрировала рекордные показатели посещаемости

Москва, 30 апреля. 30 апреля 2021 года завершилась XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК, 16+), собрав рекордное количество участников на своих площадках. Впервые соорганизаторами конференции выступили Высшая школа экономики и Сбер.

"Вышка проводит Апрельскую конференцию так давно, что это стало одним из институтов, образующих наш университет, одной из традиций, вокруг которой складывается научная жизнь не только Высшей школы экономики, но и очень многих коллег, которые занимаются социальными, экономическими исследованиями в нашей стране и других странах", - отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

АМНК - крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества среди проводимых в России междисциплинарных конференций по общественным наукам. В этом году в конференции приняли участие около 2 тыс. человек, включая более 100 иностранных экспертов и ученых, которые участвовали в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны. Помимо этого более 5 тыс. уникальных зрителей посмотрели сессии Апрельской конференции на ее канале, а количество просмотров составило более 14 тыс. В рамках конференции прошло более 250 различных мероприятий, включая 20 почетных и приглашенных докладов, 16 презентаций докладов ВШЭ и более 20 специальных секций и круглых столов, в том числе с членами Правительства России, например, с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и другими.

"Апрельская конференция прошла в основном в онлайн-режиме, но самое главное - это то, что мы восстановили доковидные масштабы. Это значит, что у нас прошло почти 200 секционных заседаний, восстановлено количество тематических направлений, по которым проходят эти заседания, но при этом мы добавили смешанный формат. У нас прошел ряд мероприятий, где спикеры и участники дискуссии находились в аудитории. В этом же формате мы провели впервые дискуссионный клуб со Сбером, поэтому формат Апрельской конференции меняется и будет трансформироваться в дальнейшем. Мы извлекаем какие-то уроки, накапливаем опыт, и я думаю, что в будущем году это будет снова другая Апрельская конференция по своему формату", - прокомментировал проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков.

Впервые в рамках конференции с 19 по 23 апреля прошла серия научных и экспертных обсуждений в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера – экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсудили актуальные вызовы для экономики и общества и поделились лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего. В прямом эфире было проведено 9 сессий, посвященных прорывным технологиям, развитию образования, науки и здравоохранения. Также среди тем Дискуссионного клуба были искусственный интеллект и цифровая трансформация компаний и государства, кибербезопасность и ESG. В Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера приняли участие такие спикеры как мэр Москвы Сергей Собянин, Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина и другие. Прямые трансляции Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера на YouTube-канале ВШЭ собрали совокупно около полумиллиона просмотров.

ТАСС – генеральный информационный партнер.