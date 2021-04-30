Уральские "Ласточки" вышли на международные маршруты

ТАСС, 30 апреля. Скоростной электропоезд "Ласточка" ЭС1П, выпущенный на заводе "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы Синара и компании "Сименс"), вышел в первый регулярный рейс из Москвы в столицу Республики Беларусь. Как сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия, в торжественной церемонии отправки поезда по маршруту Москва – Минск приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Из Минска в режиме телемоста приветственные слова сказали министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

"Как отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев, поезд, который соединит две столицы, и будет ходить два раза в сутки, позволит еще больше укрепить отношения России и Белоруссии. Он также обратил особое внимание собравшихся на то, что электропоезд "Ласточка" сделан на российском заводе", - сказано в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова подчеркнули, что все билеты на первую "Ласточку" были проданы за три часа, что также говорит о популярности нового маршрута.

"Направление Москва – Минск стало первым международным маршрутом, который в регулярном режиме обслуживают уральские скоростные поезда за все время их эксплуатации на сети РЖД. "Ласточки" будут курсировать между столицами двух государств по зеркальному расписанию дважды в день. Утренние рейсы одновременно отправляются из Москвы и Минска в 06:20 и прибывают на станцию назначения в 13:10, делая остановку в Смоленске. Вечерняя пара поездов отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55, делая остановки в Вязьме и Смоленске", - сказано в сообщении.

На маршруте будут курсировать пятивагонные двухсистемные электропоезда "Ласточка" повышенной комфортности модификации ЭС1П №№ 022 и 023, способные работать на постоянном и на переменном токе. Для удобного и безопасного перемещения на большие расстояния в поездах предусмотрены три класса обслуживания: "бизнес", "эконом" и "турист". Также в составе предусмотрены специальные опции для проезда пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Поезда "Ласточка" оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, розетками и USB-портами для подзарядки мобильных устройств, достаточным количеством санитарных модулей, а также информационными табло. Двухсистемные поезда ЭС1П "Уральские локомотивы" выпускают с 2018 года, в составе "Ласточек" применяется более 82% компонентов отечественного производства.

"География эксплуатации уральских электропоездов постоянно расширяется. На сегодняшний день они курсируют на территории 23 регионов РФ, от Москвы и Санкт-Петербурга до Калининградской и Тюменской областей", - отметили в пресс-службе.

"Успешный опыт эксплуатации наших "Ласточек" на самых загруженных маршрутах российских железных дорог показал их востребованность у пассажиров и надежную работу, что особенно важно при осуществлении международных рейсов. Мы гордимся тем, что "Ласточка", выпускаемая "Уральскими локомотивами", стала не только самым популярным пригородным составом, но и надежным инструментом развития межрегионального и международного пассажирского сообщения для РЖД", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода-производителя Олега Спаи.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (https://ulkm.ru/) (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) - совместное предприятие Группы Синара и концерна "Сименс АГ", созданное в 2010 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения. Специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия – выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.