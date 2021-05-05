Ветеранов Сургутского района ХМАО навсегда освободят от уплаты коммунальных платежей

СУРГУТ, 5 мая. /ТАСС/. Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее пяти лет, навсегда освободят от платежей за жилищно-коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов и капремонт. Об этом журналистам в среду сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Это самое малое, что мы можем сделать для наших дорогих бабушек и дедушек, которые, не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну. И если в 2020 году эта акция была в течении 12 месяцев, то теперь она будет бессрочной", - пояснил Трубецкой.

Он утончил, что акция по списанию платежей за коммунальные услуги ветеранам стартовала в честь 75-й годовщины Победы в январе 2020 года. В этом году, рассказали в районной администрации, все ресурсоснабжающие компании поддержали идею сделать акцию бессрочной, кроме одной - АО "Газпром Энергосбыт Тюмень".

"К сожалению, пока оплата за электрическую энергию останется. Я надеюсь, что со временем эта компания присоединится к ней и оплата за электроэнергию для ветеранов будет снята. За 2020 год организации - участники акции списали 74 ветеранам 2,4 млн рублей. Предприятия их компенсировали за счет доходов, полученных от дополнительных видов деятельности и своей прибыли. В 2021 году по нашим оценкам на эти цели будет потрачено 2,1 млн рублей", - добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.