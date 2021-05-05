Прием заявок на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" продлили до 31 мая

Москва, 5 мая. Ассоциация менеджеров продлила прием заявок на участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" до 31 мая 2021 года. Это произошло по ряду причин, включая нерабочие дни в мае и обеспечение оптимальной возможности участия в рейтинге руководителей ведущих российских и зарубежных компаний с разными рабочими графиками.

"Ассоциация менеджеров ведет постоянную работу по исследованию новых управленческих функционалов. Развитие российского бизнеса последовательно можно проследить в нашем рейтинге, равно как и сам рейтинг симметрично отражает реалии текущей ситуации, включая коронакризисную. В этом году мы вводим в рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" новый функционал - "директор по закупкам", - отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Заявки на участие принимаются здесь. Участие - бесплатно.

Ассоциация менеджеров совместно с ИД "Коммерсантъ" проводит рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" ежегодно с 2001 года. В ходе реализации проекта оценивается профессиональная репутация российских менеджеров высшего звена. Результаты рейтинга по традиции будут опубликованы на страницах газеты "Коммерсантъ" в сентябре 2021 года.

По вопросам участия в рейтинге можно обращаться: руководитель проекта – Юлия Терентьева: j.terentyeva@amr.ru, +7 903 290-07-85.

Генеральный медиапартнер - ТАСС.