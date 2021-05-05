В "Сколково" пройдет фестиваль рекламы "Инструментариум Silver Mercury"

Москва, 5 мая. 24 и 25 мая в Технопарке "Сколково" пройдет "Инструментариум Silver Mercury" (18+) от Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury.

Silver Mercury - один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России. Миссия фестиваля - обучение, развитие, вдохновение, оценка и признание профессионалов рекламы, что находит свое отражение как в программе мастер-классов, выступлений и панельных дискуссий фестивальной программы, так и номинациях конкурсной программы.

21 сезон премии отличается от предыдущих ценностями, позиционированием, номинациями и составом жюри.

"Silver Mercury в 2021 году – не только место обмена мнениями и опытом, но и сообщество проектов и людей, которые разделяют ценности фестиваля, принимают участие в формировании актуальной повестки, помогают выявить критерии качества, тренды и направления, в которых будет развиваться индустрия. Silver Mercury сотрудничает со всеми значимыми инфраструктурными игроками: ассоциациями, медиа, организаторами мероприятий." – сообщают организаторы.

В этом году фестивальная программа состоит из:

• Инновационных форматов

• Острых и ярких тем

• Звездных спикеров

• Пространства для творчества, коллабораций и нетворкинга

В рамках фестиваля пройдут выступления в следующих форматах:

Public Talk

Hakaton

Meetup Mercury House

PechaKucha. Твои 400 секунд

Мастерские экспертов

С подробным описанием и категориями билетов можно ознакомиться по ссылке: https://silvermercury.timepad.ru/event/1559244/

Мероприятие будет интересно для работников креативных индустрий, маркетологов, рекламистов, стартаперов и всех, кому интересна сфера маркетинга, бизнеса, а также нетворкинг и эффективные методы управления.

Возрастная категория 18+