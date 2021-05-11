Российские ученые исследуют возможности безопасного машинного обучения

Челябинск, 11 мая. В рамках года науки и технологий май посвящен теме "Безопасность. Новые вызовы и угрозы". Сфера безопасности охватывает в том числе и цифровой аспект. Вопросы защищенности данных в облачных хранилищах решают в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ).

Сегмент облачных услуг растет год от года: для хранения больших объемов данных организации все чаще выбирают виртуальные центры обработки информации. Специалисты предупреждают: современные протоколы передачи информации позволяют передавать данные в "облака" в зашифрованном виде, однако для обработки и анализа данных необходима дешифровка, что существенно повышает риск утечки данных.

В рамках работы, опубликованной в научном журнале "Peer-to-Peer Networking and Application" (Q2), ученые ЮУрГУ проанализировали текущее состояние исследований в данной области и выявили ключевые барьеры безопасного машинного обучения и методы их преодоления.

"Одним из наиболее частых примеров задач, которые решаются в рамках виртуальных центров обработки данных, являются задачи обработки данных методами машинного обучения, в частности - нейронных сетей. В рамках начального этапа исследования мы анализируем существующие подходы, которые позволяют обеспечить обработку данных средствами нейронных сетей без необходимости их дешифровки", - объяснил к.ф.-м.н., директор Высшей школы электроники и компьютерных наук Глеб Радченко.

Ученые ЮУрГУ описали фундаментальные концепции систем обработки данных без необходимости их дешифровки, выявили современные механизмы работы, открытые проблемы и их решения.Такой системой является метод гомоморфного шифрования. Полученные с его помощью данные не отличаются от обработанных классическими методами.

На сегодняшний день отсутствуют подробные обзоры полностью гомоморфного шифрования, а также систематическое сравнение систем нейронных сетей, сохраняющих конфиденциальность с помощью гомоморфного шифрования. Теоретическое исследование должно расширить понимание задач за счет разработки новых теорий и алгоритмов.

ЮУрГУ - это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).