В Генконсульстве КНР сообщили об итогах внешней торговли услугами Китая за I квартал

ТАСС, 11 мая. В первом квартале текущего года отрицательное сальдо во внешней торговле услугами Китая составило 66,69 млрд юаней (около $10,3 млрд) с сокращением на 74,7% в годовом выражении. Об этом сообщили во вторник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные Министерства коммерции Китая.

"Согласно опубликованным данным, в январе-марте этого года общий объем внешней торговли услугами страны вырос на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 1,16 трлн юаней", - сказано в официальном комментарии. Сокращение отрицательного сальдо стало результатом значительного роста экспорта услуг, который в отчетный период достиг 22,8% в годовом исчислении, в то время как импорт услуг упал на 13,5%, добавили в дипмиссии.

"В первые три месяца 2021 года в Китае был зафиксирован значительный рост внешней торговли наукоемкими услугами. Данный показатель увеличился на 15,5% в годовом исчислении, составив 46,6% от общего объема внешней торговли услугами Китая", - отмечается в сообщении.

Значительно сократилась торговля туристическими услугами в связи с затянувшейся пандемией COVID-19, которая нанесла удар по этой отрасли во всем мире. Согласно данным Минкоммерции, в I квартале объем внешней торговли туристическими услугами страны сократился на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если не учитывать туристический сектор, то внешняя торговля услугами в Китае за первые три месяца текущего года выросла на 21,1% в годовом исчислении.

В марте в Китае был впервые зафиксирован прирост внешней торговли услугами с момента вспышки эпидемии COVID-19, прирост составил 7,9% в годовом выражении.

В отличие от торговли товарами, к торговле услугами относится продажа и доставка нематериальных продуктов, предлагаемых в таких сферах, как транспорт, туризм, телекоммуникация, строительство, реклама, вычислительная техника и бухгалтерский учет.