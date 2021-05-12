В Сколково завершился IPQuorum 2021: Tech for Content

Москва, 12 мая. 26–27 апреля в Технопарке Инновационного центра "Сколково" собрались ключевые игроки рынка креативных индустрий, цифровых технологий и юридических услуг. В этом году IPQuorum, ставшей за время своего существования, визитной карточкой мира интеллектуальной собственности, представил ее как ядро творческого бизнеса. Именно IP формирует идентичность и самобытность креативных индустрий. 1500 участников из 30 стран мира "сверили часы" и обсудили глобальные тренды и локальные кейсы современной творческой экономики.

IPQuorum стал одной из первых крупных бизнес-конференций постпандемийной эпохи. Профессиональное сообщество погрузилось в стихию дискуссий, воркшопов, мастер-классов и нетворкинга. Представители власти, крупный бизнес, креативные предприниматели смогли обсудить насущные проблемы рынка интеллектуальной собственности, постепенно приходящеего в себя от последствий карантинных ограничений. Особая роль в программе традиционно была отведена юристам, ведь именно интеллектуальное право рассматривается идеологами события как ключевой инструмент монетизации креативного контента.

Встреча не ограничилась дискуссиями: на полях Форума было официально подписано два важных соглашения: трехсторонний договор о сотрудничестве между Ассоциацией IPChain, Российской государственной библиотекой и Российским авторским обществом, а также соглашение между Ассоциацией IPChain и Фондом "Сколково" об организации новой лаборатории цифровых сервисов.

Форум уже не первый год формирует почву для кросс-индустриальных взаимодействий и коллабораций участников креативной экономики. Именно синергия усилий составляет главную ценность конференции для контент-мейкеров. Консолидация творческих сил позволяет не только оживить рынок, но и продвигать свою повестку на уровне государства. "Я 15 лет занимаюсь креативными индустриями, и все это время на нас смотрели как на дураков: какие-то идеи, какой-то креатив. А сегодня целые регионы создают специализированные агентства развития творческого предпринимательства, программы развития креативного мышления начиная со школьной скамьи. Это уже совершенно другое сознание, другое общество. Общество, где на первом месте идеи", - отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Сегодня государство демонстрирует внимание к вопросам интеллектуальной собственности в различных сферах, в том числе стало понимать запросы креативных индустрий. Межведомственную рабочую группу при Правительстве и Администрации Президента по вопросам их развития возглавил заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко. Важнейшую роль в процессе играет Министерство культуры, разрабатывающее соответствующий стратегический документ. "Концепция нас объединила, и теперь мы знаем, что к креативным индустриям относится минимум 14 отраслей. После ее принятия наступит второй этап - мы разработаем меры поддержки креативных отраслей и определим принципы межведомственного взаимодействия для развития творческого бизнеса. В этом плане проведение IPQuorum, фиксированного на теме IP в креативных индустриях, является важным этапом развития креативной повестки в России, которая будет масштабирована и углублена в рамках главного для нас события - Российской креативной недели", - заявила директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Креативное государство: окучивать, а не регулировать

Возможность проанализировать опыт и прогнозы активных сторонников трансформации экономики на основе реального рыночного потенциала интеллектуальной собственности - в этом главная ценность Форума для государства, которому необходимо понимать, как регулировать сферу и из чего исходить при подготовке дорожных карт и планов социально-экономического развития. При этом большинство участников сошлись на том, что отрасль необходимо уберечь от избыточного нормотворческого пыла законодателей.

Миссия государства - в том, чтобы стимулировать, а не подменять собой рыночные процессы, отметил председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "Важна роль государства как судьи, который видит проблематику и направляет участников процесса. Но, наверное, здесь важно именно направлять, а не жестко строить. В то же время, когда государство подталкивает участников рынка к секторальным сделкам, которые обеспечивают нормальный баланс интересов, это хорошо и правильно, а главное, такой подход показывает свою эффективность".

Чтобы эффективно поддержать живую, органически складывающуюся экосистему творческого бизнеса, государству предлагается определить адекватный критерий отнесения компаний к креативному сегменту. Загнанные в прокрустово ложе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), креативные предприниматели сплошь и рядом вынуждены просить об особых, эксклюзивных мерах поддержки, что выглядит как выклянчивание подачек. Чтобы исправить эту ситуацию, достаточно ввести корректное "междисциплинарное" определение, отсылающее не к конкретным видам деятельности, а, например, к доле нематериальных активов на балансе компании. Ничто не может более характеризовать бизнес как творческий, чем работа с интеллектуальной собственностью. Налоговые послабления, грантовая и субсидиарная поддержка, формирование инфраструктуры на началах частно-государственного партнерства логично примыкают к переосмыслению устаревших представлений.

Примером успешных действий государства на поле креативных индустрий можно считать введение Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), фиксирующей количество и стоимость проданных кинобилетов. Сегодня аналогичную систему планируется построить уже для музеев и театров, заявила министр культуры Ольга Любимова: "Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах доказала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам. Мы могли бы вместе с профессиональным сообществом подумать над ее разработкой". Разработку новой системы ведомство планирует подробно обсудить с профессиональным сообществом.

По словам министра культуры, ключевые тренды эпохи затрагивают как индустрии, так и государственный сектор. Вынужденный переход в онлайн в период пандемии позволил театрам, музеям и другим государственным учреждениям культуры продолжить работу и, более того, расширил доступ граждан к искусству, науке и культуре.

Бизнес в поисках креатива

Креативность - это конкурентное преимущество. По мере того как земли, сырье и даже оборудование становятся менее значимыми, на первый план выходят технические решения, бизнес-модели, маркетинговые стратегии, дизайн, в конечном счете - идеи. Именно интеллектуальная собственность позволяет создать и предложить рынку, потребителю востребованный уникальный продукт. Часть крупного бизнеса хорошо это понимает, и потому Форум традиционно популярен среди крупнейших корпораций, ориентированных на внедрение инновационных пилотов, венчурное финансирование, отбор стартапов через акселераторы или выращивание собственных креативных подразделений. Технологии производства и распространения контента - предмет пристального интереса бизнеса. Причем в качестве контента могут выступать и видеоролики, и музыка, и новые объекты новой технологической среды, как, например, 3D-кальмар, разработка братьев Березуцких и 3D Bioprinting Solutions.

Сегодня роль связующего звена между крупными индустриальными игроками и креативными предпринимателями из среды малого и среднего бизнеса все чаще берут на себя цифровые платформы. Так, сервис IPEX позволяет небольшим креативным командам легко продать музыку для сериала или выложить ее на стриминговом сервисе. Со-Fi позволяет авторам привлечь финансирование под залог прав на уже созданный интеллектуальный продукт. "Мы видим, что у рынка креативной индустрии есть огромный потенциал: например, об этом свидетельствует уверенный рост потребления онлайн-контента. Количество подписчиков музыкальных стриминговых сервисов увеличилось с 8 млн в 2019 году до практически 11 млн в 2020-м. И этот рост продолжается. Уверен, что сейчас наиболее подходящий момент для инвестирования в креативную индустрию. И мы на платформе Co-Fi создаем для этого все инструменты. В прошлом году был принят закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Думаю, что краудлендинг станет ключевым ответом на запрос и от создателей творческих проектов, и от инвесторов", - отметил председатель совета директоров Co-Fi Александр Сухотин.

Перед тем как выходить на рынок, целесообразно зафиксировать интеллектуальные права на свой продукт в цифровой среде, отметила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина: "Депонирование музыки, кино, изображений, текстов - ключевое условие успешного управления нематериальными активами на новом цифровом рынке. После того как права зафиксированы, вы можете не только пресекать нарушения и легко взыскивать компенсации через суд, но и использовать весь набор инструментов монетизации интеллектуальной собственности через те же цифровые сервисы: IPEX для продажи лицензий на свои произведения, крауд-платформу Co-Fi для привлечения инвестиций под залог интеллектуальной собственности либо сервис Antipiracy для автоматизированного поиска и фиксации нелегально размещенного контента в интернете".

"Интеллектуалка" во главе угла

IPQuorum традиционно смотрит на творчество через призму интеллектуальной собственности, ведь именно юридический инструментарий интеллектуального права позволяет упаковать произведения искусства, технические наработки, дизайнерские решения как оборотоспособный актив. Из всех правовых категорий интеллектуальная собственность в наибольшей мере связана с техническим прогрессом, развитием общественных отношений. Точно так же как печатный станок обусловил появление типографских копий, а кинематограф, телевидение, аудиозапись и интернет расширили наши представления о "произведениях", сегодня технологические инновации проверяют на прочность институт интеллектуальной собственности. Аккаунты в социальных сетях, 3D-модели, аватарки, никнеймы, большие данные, NFT-токены - сможет ли право адаптироваться к новым реалиям? Как корпорации будут управлять этими активами?

Государство обязательно заинтересуется новыми типами контента, когда они начнут приносить доход, отметила юрист, правовед, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян: "Под воздействием цифровизации изменяется сама интеллектуальная собственность. Появляются новые институты. Каждый из этих институтов может быть монетизирован. Где есть монетизация, там есть потребность в учете. Где есть потребность в учете, там есть фиксация интереса государства в виде налогов. Каждый раз, когда мы изобретаем что-то новое, мы не думаем, как мы будем это отражать в документах, через некоторое время нам приходится об этом задумываться".

Так или иначе, пока спрос на рынке превышает предложение: креативных создателей контента во всех областях меньше, чем тех, кто хотел бы использовать интеллектуальный продукт. В частности, в культуре это ведет к проблеме использования архивов, фондов, собраний и, в первую очередь, "сиротских" произведений, авторы которых пока не заявили о себе. О необходимости урегулировать этот вопрос напомнил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев: "Мы безусловно должны уважать авторские права. Но нужно понимать, что растущий спрос на креативные продукты российский творческий сегмент экономики удовлетворить не может - число творцов не так велико, как хотелось бы. И мы так или иначе для роста креативной экономики будем обращаться к наследию - архивам, музеям, пытаясь найти те художественные образы, которые могут быть использованы в современных промышленных и цифровых продуктах. Поэтому вопрос использования произведений, автор которых неизвестен или с ним не удается связаться, становится как никогда актуальным".

Помимо основной программы на Форуме состоялось множество мастер-классов: о том, как снижение углеродного следа помогает растить лояльность аудитории, о грани между копированием и допустимым заимствованием, о способах заработать на снэк-контенте в TikTok. Участники конференции узнали, как можно уже сейчас использовать 3D-фотосканирование в коммерческих проектах и создавать новостной контент с помощью искусственного интеллекта.

Разумеется, на Форуме, посвященном креативности и технологиям, ведущий тоже был цифровым. Оба дня конференции участников и слушателей развлекало креативное решение студии interactive Items - цифровой персонаж. "Мы сфокусировались на технологии XR actor. Она позволяет создать персонажа, который действует в режиме реального времени, дублируя мимику и движения человека. Достаточно только iPhone и компьютера", - рассказал арт-директор и основатель студии Вадим Миргородский.

Подробно же о дипфейках поговорили на сессии "Тренд на deepfake: хайп, угроза или новые возможности?". Генеральный директор Deepcake.io Мария Чмир представила цифрового двойника президента Московской школы управления Сколково Андрея Шаронова.

Креативные идеи и интеллектуальная собственность - это новая нефть. Их сочетание сформулировал еще Александр Пушкин: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать". Именно на грани самоценности творчества как общественного блага и экономической эффективности инноваций балансирует современная цивилизация. Поиск равновесия в интересах устойчивого развития как никогда актуален и в глобальном, и в локальном масштабе. 2021 год объявлен ООН Годом креативной экономики, Концепция развития креативных индустрий обсуждается на уровне Правительства, Администрация Президента серьезно вкладывается в развитие сегмента, например поддерживая Креативную неделю, уже ставшую флагманом отрасли. "IPQuorum стал серьезным стратегическим партнером Российской креативной недели", - отметил заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Александр Журавский. В этом контексте IPQuorum 2021: Tech for Content стал важной точкой пересечения магистральных трендов, "местом сборки" наиболее эффективных решений как для креативных индустрий, так и для экономики в целом.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n’RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры – Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных и промышленных искусств как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.