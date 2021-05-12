Людмила Бабушкина приняла участие в заслушивании отчета о работе правительства РФ

ТАСС, 12 мая. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина по приглашению председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина приняла участие в заседании нижней палаты федерального парламента, на котором рассматривался отчет о работе кабинета министров за 2020 год. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, правительство России сосредоточилось на борьбе с угрозой жизни наших людей. "Был принят ряд мер, направленных на заботу о семьях с детьми, на поддержку экономики, поддержку регионов, спасение жизни людей. В кратчайшие сроки были развернуты госпитали. В результате нам удалось справиться с ситуацией и не вводить жесткие меры, которые, в частности, были введены в других странах", - цитируют в пресс-службе ее слова.

Председатель регионального заксобрания обратила внимание, что комплекс мер позволил сегодня минимизировать последствия пандемии коронавирусной инфекции. "Удалось не только остановить распространение болезни, но и на новый уровень поднять нашу медицину. В этом участвовали все: и наука, и промышленность. В кратчайшие сроки были созданы четыре эффективные вакцины и сегодня 34 страны мира их используют", - отметила она.

"Председатель правительства обратил особое внимание на обязательное развитие рынка труда. Несмотря на то, что меры поддержки были предусмотрены достаточно серьезные, но, тем не менее, отдельные малые и средние предприятия закрывались, хотя и не везде. Я приведу пример по Свердловской области. Количество малых и средних предприятий увеличилось. Это говорит о том, что некоторые из них просто укрупнялись, переориентировали бизнес в другом направлении, необходимом на тот момент", - добавила Бабушкина.

По ее словам, обстоятельный разговор в течение четырех часов говорит о том, что правительство РФ сегодня достаточно серьезно работает над развитием отраслей промышленности, над поддержкой семей с детьми, отдельных категорий граждан, малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан.

"Лидеры фракций политических партий отмечали, что правительство сделало многое для того, чтобы у нас в стране снизить риски, которые случились в других странах из-за пандемии коронавирусной инфекции. Депутаты Государственной Думы благодарили и заместителей председателя правительства, и самого председателя правительства Михаила Мишустина. А он в свою очередь отметил, что сегодня отстроена очень четкая работа с депутатами Федерального Собрания, и это приносит результаты", - подчеркнула Людмила Бабушкина, комментируя состоявшееся обсуждение доклада.