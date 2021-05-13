В Смоленской области подвели итоги отопительного сезона 2020-2021 годов

ТАСС, 13 мая. Отопительный сезон 2020-2021 годов стал самым долгим в Смоленской области за пять лет - его продолжительность составила 228 дней, что на 18 суток больше среднего многолетнего показателя. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Администрации Смоленской области по итогам совещания, которое прошло председательством губернатора Алексея Островского.

По словам начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константина Ростовцева, в прошлом году отопительный сезон начался ранее нормативных сроков - 22 сентября и был завершен 12 мая, став таким образом самым длительным за последние пять лет. "При этом, несмотря на сохраняющиеся эпидемиологические ограничения и неблагоприятные погодные условия, на протяжении всего отопительного периода потребителей обеспечивали коммунальными услугами в штатном режиме, а ресурсоснабжающие организации поддерживали неснижаемые запасы твердого топлива", - приводят в пресс-службе слова главы департамента.

Он отметил, что в целом, начиная с 22 сентября, на объектах коммунального хозяйства было зафиксировано 176 нештатных ситуаций, что ниже уровня предыдущего отопительного сезона на 3,5%. "Следует особо подчеркнуть, что существенно сократилось количество аварий на сетях теплоснабжения. Так, за прошедший период зарегистрировано всего 15 таких ситуаций, при этом в прошлом году их было 87, а в позапрошлом - 94. Таким образом, по сравнению с отопительным сезоном 2018-2019 годов аварийность на объектах теплоснабжения снизилась на 84%. Не менее важным является и тот факт, что на 20% сократилось время устранения аварийных ситуаций", - добавил Ростовцев.

Также значительно снизилась и доля аварий, происходящих на магистральных тепловых сетях, принадлежащих филиалу ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация". "За прошедший сезон было зафиксировано пять отключений, что более чем на 70% ниже аналогичного показателя отопительного периода 2018-2019 годов (2019/20 годы - 12 отключений, 2018/19 годы - 17 отключений). На всех объектах ремонтно-восстановительные работы были проведены оперативно и качественно", - сказано в сообщении.

Водопроводные сети

Руководитель профильного департамента доложил губернатору, что в перспективе вопрос высокой аварийности будет частично решен благодаря реализации на территории Смоленской области регионального проекта "Чистая вода" (входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда"). "В рамках проекта запланировано не только осуществить мероприятия по строительству станций очистки воды, но и параллельно с этой работой произвести замену аварийных водопроводных сетей. Данные меры позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество и надежность водоснабжения потребителей. Общий объем финансирования программы до 2024 года составит порядка 2,9 млрд рублей", - сообщают в пресс-службе.

Перспективы на следующий сезон

По словам Ростовцева, к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в Смоленской области планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тыс. км тепловых сетей и 4,9 тыс. км водопроводных сетей.

По словам губернатора Алексея Островского, приведенные показатели свидетельствуют о снижении аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, сокращении количества нештатных ситуаций и времени устранения аварийных ситуаций. "Показатели впечатляют. За последние годы была проведена серьезная работа, направленная на улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению, в том числе - в рамках прохождения отопительных периодов. Меня, как главу региона, не могут не радовать столь позитивные результаты, которых удалось достичь", - сказал глава региона, добавив, что не стоит останавливаться на достигнутом. "Прошу вас и далее работать столь же эффективно, не снижая установленной планки", - добавил Островский.