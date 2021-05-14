ПИФы акций Сбера лидировали в апреле по доходности и популярности среди инвесторов

Москва, 14 мая. По итогам апреля три фонда "Сбер Управление Активами", согласно рейтингу Investfunds, вошли в число наиболее популярных среди россиян, а два - в топ-10 самых доходных ПИФов в России. Как и в предыдущие месяцы, фонды, инвестирующие в акции, по-прежнему пользуются высоким спросом среди инвесторов. Однако наиболее популярным открытым ПИФом стал фонд смешанных инвестиций "Сбалансированный".
Самые доходные
По итогам апреля два фонда "Сбер Управление Активами" попали в десятку самых доходных открытых ПИФов со стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей.
- +3,77% прибавили в стоимости паи фонда "Глобальные акции". Он инвестирует в акции и депозитарные расписки американских и европейских компаний, а также компаний развивающихся рынков. Вложения осуществляются с помощью покупки паёв фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST.
- +3,66% прибавили паи фонда "Финансовый сектор". С его помощью можно вложиться в акции российских и международных банков, страховых компаний и финансовых организаций.
Самые популярные
По итогам апреля три открытых фонда "Сбер Управление Активами" вошли в топ-10 самых популярных на российском рынке. Активный рост фондов акций не мог не привлечь внимание инвесторов, которые в свою очередь продолжают наращивать в своих портфелях долю фондов, инвестирующих в акции.
- 2,4 млрд рублей россияне вложили в ПИФ "Сбалансированный". Фонд даёт возможность вложиться в широкий набор ценных бумаг, который включает в себя и перспективные акции, и облигации крупных надёжных компаний. Это позволяет получить более высокую доходность, чем в фондах облигаций, ограничивая при этом уровень риска.
- 2,2 млрд рублей - в биржевой фонд "Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" (тикер - SBMX). Это первый российский биржевой фонд. Он даёт возможность вложиться в акции крупнейших российских компаний, которые входят в Индекс МосБиржи. При этом полученные дивиденды реинвестируются в фонд.
- 1,2 млрд рублей - в ПИФ "Добрыня Никитич". Это один из старейших российских открытых ПИФов, который был запущен более 20 лет назад и удачно пережил все взлеты и падения российского фондового рынка. С его помощью инвесторы могут вложиться в акции крупнейших российских компаний.