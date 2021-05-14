ПИФы акций Сбера лидировали в апреле по доходности и популярности среди инвесторов

Москва, 14 мая. По итогам апреля три фонда "Сбер Управление Активами", согласно рейтингу Investfunds, вошли в число наиболее популярных среди россиян, а два - в топ-10 самых доходных ПИФов в России. Как и в предыдущие месяцы, фонды, инвестирующие в акции, по-прежнему пользуются высоким спросом среди инвесторов. Однако наиболее популярным открытым ПИФом стал фонд смешанных инвестиций "Сбалансированный".

Самые доходные

По итогам апреля два фонда "Сбер Управление Активами" попали в десятку самых доходных открытых ПИФов со стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей.

+3,77% прибавили в стоимости паи фонда "Глобальные акции". Он инвестирует в акции и депозитарные расписки американских и европейских компаний, а также компаний развивающихся рынков. Вложения осуществляются с помощью покупки паёв фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST.

+3,66% прибавили паи фонда "Финансовый сектор". С его помощью можно вложиться в акции российских и международных банков, страховых компаний и финансовых организаций.

Самые популярные

По итогам апреля три открытых фонда "Сбер Управление Активами" вошли в топ-10 самых популярных на российском рынке. Активный рост фондов акций не мог не привлечь внимание инвесторов, которые в свою очередь продолжают наращивать в своих портфелях долю фондов, инвестирующих в акции.