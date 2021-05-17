Текслер: до 2024 года выбросы в атмосферу Челябинска и Магнитогорска существенно снизятся

ТАСС, 17 мая. В комплексные планы по сокращению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска, утвержденные еще в 2018 году, внесены корректировки. Увеличились показатели по снижению выбросов: до 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске - на 22,9%. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе совещания, которое провела с главой региона вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Как уточнили в управлении пресс-службы и информации облправительства, вице-премьер обсудила с главой региона новые показатели Комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух двух крупнейших городов Южного Урала.

Текслер подчеркнул, что со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов, за ходом исполнения мероприятий ведется ежемесячный мониторинг. Помимо этого, заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске, на очереди - свалка в Магнитогорске. "Продолжается работа с предприятиями по согласованию компенсационных мероприятий в рамках программы квотирования выбросов", - добавили в управлении.

Одним из ключевых вопросов совещания стало выделение финансирования на обновление общественного электротранспорта и приобретение для региона автобусов на газомоторном топливе в рамках национального проекта "Экология".

"Экологически чистый транспорт (газомоторный, электрический) тоже вносит свой значительный вклад в улучшение экологической ситуации. Для Челябинска мы приобрели в 2019 году 66 газомоторных автобусов, в 2020-м - 36. В Магнитогорске в 2019 году закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году - еще 14 трамвайных вагонов. Построили и в 2019, и 2020 году в Магнитогорске дополнительно трамвайные линии, системно вводим заправочные станции СПГ, электрозарядные станции. Более 10 зарядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске", - отметил Текслер.

"Губернатор действительно в ручном режиме занимается всеми этими промышленными предприятиями. У нас будет два параллельных трека, сейчас мы помогаем в инфраструктуре, да, вклад небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках помощи региону, но потом подтянутся мероприятия по промышленным предприятиям и эффект для жителей двух городов будет совершенно иным. И это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо", - приводят в управлении слова федерального вице-премьера.

В пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко добавили, что правительство РФ выделит Челябинской области 2,3 млрд рублей для улучшения качества воздуха в регионе.