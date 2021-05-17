Летний показ киноконцерта "Фантазия" Disney

Москва, 17 мая. 26 июня 2021 года в Большом зале Московской консерватории пройдет специальный летний показ киноконцерта Disney "Фантазия" (0+). Премьера в таком необычном формате, в сопровождении симфонического оркестра, состоялась в прошлом году - событие было приурочено к 80-летию выхода на экраны классического анимационного фильма 1940 года, удостоенного двух премий "Оскар".

Киноконцерт "Фантазия" - это сочетание анимации и музыки, цель которого - познакомить юных зрителей с шедеврами мировой классики. Веселые и яркие персонажи, как Микки и Дональд, фея весны, дельфины и парящие светлячки, сделают встречу зрителей с классикой незабываемой.

"Мы очень рады представить поклонникам Disney легендарный анимационный фильм "Фантазия" в формате киноконцерта. Он искренне полюбился зрителям, успевшим посетить премьерные показы в прошлом году, и надеемся, что в новом сезоне наши гости также получат огромное удовольствие всей семьей", - отметил генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.

Мировые музыкальные шедевры, вошедшие в программу концерта, исполнит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством дирижера Сергея Тарарина.

Сергей Тарарин - дирижер с богатым опытом работы как в России, так и за рубежом. С 2009 года - дирижер симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", с которым провел множество концертов в крупнейших залах нашей страны.

Симфонический оркестр "Русская филармония" был учрежден Правительством Москвы в 2000 году. Сегодня это один из лучших и наиболее востребованных оркестров в России с очень насыщенным концертным графиком - более 100 концертов в сезон.

Дата и время: 26 июня 2021 года (сеанс 15:00)

Место проведения: Большой зал Московской консерватории

Сайт проекта: https://lastick.ru/fantasiaconcert/

