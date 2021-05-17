Профессионалы муниципального управления РФ наградили главу Сургутского района

ТАСС, 17 мая. Решением Совета Клуба руководителей муниципальной сферы (КРМС) №19 от 14 апреля 2021 года глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден почетным знаком "Труд в муниципальной сфере".

"Почетный знак Клуба руководителей муниципальной сферы - главная награда КРМС. Им отмечаются лучшие руководители, сотрудники и рабочие муниципальных органов власти и муниципальных предприятий России. В исключительных случаях наградой могут быть отмечены представители предприятий-производителей товаров и услуг для городского хозяйства, деятели культуры, граждане, мэры зарубежных городов", - сообщили в управлении общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района.

До и после

Андрей Трубецкой возглавил администрацию Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в октябре 2016 года. Вся динамика по крупнейшему и промышленно насыщенному району региона разделилась на "до" и "после", а результативность - по объективным критериям национальных проектов.

Сургутский район участвует в реализации пяти нацпроектов, предусматривающих в общей сложности 26 показателей, по итогам 2020 года их исполнение составило 100%.

Демография и жилье

В рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году в Сургутском районе построено два детских сада на 300 мест каждый - в сельских поселениях Солнечный и Нижнесортымский, оба введены в эксплуатацию. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2020 году был реализован ряд проектов капитального строительства и благоустройства - в городском поселке Белый Яр закончено строительство автомобильной дороги микрорайона "Гидронамыв", создана многофункциональная спортплощадка, в сельском поселении Солнечное - реализован первый этап создания "Солнечного парка".

Для переселения из аварийного жилья были выкуплены 27 аварийных помещений, что позволило улучшить жилищные условия 83 жителям района, предоставлено 34 жилых помещений, что позволило улучшить жилищные условия для 82 человек. Общий объем финансирования переселения из аварийного жилья составил 1 млрд 807 млн рублей, приобретено 677 квартир для переселения, из них на территории Солнечного - 327 квартир, на территории городского поселения Лянтор - 236 квартир, Барсово - 114 квартир.

Снесено 37 тыс. кв. м. аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года, и к началу 2021 года в "аварийки" районе не осталось. В 2016 году на эти цели было израсходовано 1,129 млрд, в 2020-м - 2,031 млрд рублей, а общее финансирование за пять лет составило почти 8 млрд.

По всем программам за пятилетку жилищные условия в районе улучшили 3725 семей. Если в 2016-м по этому перечню праздновали новоселья 540 семей, то в 2020-м году - 783. По сравнению с итогом пятилетки с 2011 по 2015 годы, на улучшение жилищных условий жителей района было направлено в 5,2 раз больше средств (2011-2015 гг. - 1,556 млрд рублей), приобретено в 5,4 раза больше квартир (2011-2015 гг. - 627 квартир).

Комфортная городская среда

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в России в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.

Что касается Сургутского района, то объем средств на благоустройство вырос с 4,1 млн рублей в 2016 году до 167,8 млн рублей в 2020-м, всего за пятилетку затраты составили более 429 млн рублей. И если в 2016 году было реализовано восемь проектов благоустройства, то в 2020-м - уже 21, а всего за пять лет - 81 проект. Любопытно, что до 2016-го район фактически не знал, что такое благоустройство - в 2014 и 2015 годах реализация проектов по этой категории была "по нулям".

Сургутский район по результатам последних лет оказался в восходящем тренде. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, по всей стране в 2021 году планируется благоустроить почти 4,7 тыс. общественных пространств. "Глобально перед нами стоит задача улучшения качества городской среды в 1,5 раза. В прошлом году мы показатели перевыполнили, в этом планируем продолжить работу и благоустроить 4 680 общественных пространств", - отметил он ранее на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Ввод жилья

В Уральском федеральном округе в 2021 году появится 27 объектов инфраструктуры по программе стимулирования жилищного строительства, сообщила на днях пресс-служба Минстроя по итогам рабочей встречи главы ведомства Ирека Файзуллина и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. "В этом году планируется к реализации 27 объектов общей площадью более 755 тыс. кв. м. Всего по программе "Стимул" в период до 2024 года планируемый ввод жилья в УрФО составит 2,1 млн кв. м", - отмечается в сообщении.

В администрации Сургутского района рассказали, что ввод жилья здесь вырос с 35,9 тысяч в 2016 году до 75,5 тысяч кв. метров в 2020-м. Объем капитального строительства увеличился с 579 млн в 2016 году до почти 762 млн рублей в 2020 году, объем незавершенного капстроительства снизился более чем вдвое - со 164 до 80 объектов. За пять лет построено и введено 42 объекта капитального строительства, в минувшем году - 15 объектов.

Особая для Югры тема - балки. Это бич Севера, его особая "примета", наследие бурного нефтегазового бума времен СССР. Это несанкционированный самострой на фактически (тогда об этом даже никто не думал!) захваченных землях, а также разнообразные вагончики, где десятилетиями жили семьи. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила сделать 2019 год в округе годом последнего балка. Ответ Сургутского района был лаконичным - 2019 год стал здесь таким годом. Программа в позапрошлом году на территории района была полностью закрыта, снесено 227 балков. Примечательно, что в 2019 году это в Югре удалось выполнить считанным единицам.

В 2020 году была проведена большая компания по ремонту, реконструкции и строительству дорог: из местного бюджета выделено 254,9 млн рублей, из окружного 284,1 млн рублей, из федерального - 167,1 млн рублей, всего более 706 млн. Построено 3,3 км новых дорог, капитально отремонтировано и реконструировано еще 2,7 км дорог.

Примечательно, что нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в феврале и марте 2021 года, на втором месте - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Экология

В Сургутском районе по нацпроекту "Экология" в 2020 году были завершены работы по рекультивации полигона утилизации ТБО городском поселке Федоровский, реконструкции водоочистных сооружений (ВОС) городского поселка Лянтор (общая стоимость 406,9 млн руб.), введены канализационные очистные сооружения (КОС) в деревне Сайгатино и селе Локосово (общая стоимость 129,3 млн рублей). Обеспеченность качественной водой в районе выросла с 36,6% в 2016 году до 81,1% в 2020-м, обеспеченность водоотведением - с 85,7% до 98,7% соответственно.

В марте 2021 года Минстрой России скорректировал ключевой показатель федерального проекта "Чистая вода" (с 2021 года входит в нацпроект "Жилье и городская среда") по обеспечению населения качественной питьевой водой к концу 2024 года. Так, в новой редакции документа доля населения, которая должна быть обеспечена качественной питьевой водой к концу 2024 года, снизилась на два процентных пункта - с 90,8% до 88,8%, уточнили в министерстве.

Образование

По нацпроекту "Образование" ведется строительство средних общеобразовательных школ (СОШ) на 1100 мест в сельских поселениях Солнечный и Нижнесортымский, ввод - 2021 год. За пятилетку, еще до сдачи этих объектов, удалось снизить количество занимающихся во вторую смену учеников на 32% - до 2793. Построена и введена столовая к школе в деревне Сайгатино. В минувшем году были выполнены текущие ремонты ряда объектов образования (Ляминская СОШ, Угутская СОШ, Солнечная СОШ), созданы пять центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Малый бизнес

В рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" осуществлена финансовая поддержка субъектов МСП. Его исполнение, как и во всех других нацпроектах, составило в районе 100%. В 2016 году в районе было зарегистрировано 2295 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМПС) с общей численностью 3264 человека, а в 2020 году - 3658 СМПС и 7048 человек. Поступления от них выросло за этот период со 196 млн до 334 млн рублей, причем за "ковидный" 2020 год доходы увеличились почти на 29%.

В помощь растущему МСП в районе - общероссийские перспективы. На лето текущего года запланирован запуск в тестовом режиме цифровой платформы для бизнеса, которую по профильному национальному проекту разрабатывает Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ). Глава корпорации Александр Исаевич ранее сообщил, что новый ресурс должен стать единым решением, сформированным на основе запросов бизнеса, и предоставлять именно те услуги и сервисы, которые реально востребованы на различных этапах жизненного цикла компании. "Все сервисы, которые будут доступны на платформе, пройдут верификацию предпринимательским сообществом и федеральными органами исполнительной власти. Платформу запустят летом в тестовом режиме для сбора обратной связи", - привели в пресс-службе корпорации его слова по итогам встречи с предпринимателями в рамках обсуждения стратегии развития до 2025 года. Исаевич также рассказал, что в соответствии с новой стратегией корпорация будет помогать МСП в увеличении рынка сбыта продукции, в том числе благодаря расширению участия в закупках крупнейших заказчиков, развитию экспортного потенциала, росту объема продукции на полках крупных ритейлеров и ряду других мер.

Доходы как основа и результат

Собственные доходы - как основа, так и результат взвешенной бюджетной политики. В 2016-м в Сургутском районе они составляли 4,361 млрд рублей, в 2020-м - 5,636 млрд, за пять лет рост составил почти 30%. При этом на пике "ковидных" ограничений прошлого года рост составил 7,3%, это выше динамики самых успешных экономик мира в минувшем году. За пять лет на территорию района было привлечено 140 новых налогоплательщиков, из них за 2020 год - 51 плательщик, рост поступлений в бюджет от них за год превысил 74 млн рублей.

Помимо национальных проектов, где принимает участие район, также ведется активная деятельность "по всем фронтам". Финансирование строительства спортивных объектов выросло с 2,1 млн в 2016-м до 105 млн рублей в 2020-м, 93% расходов - из районной казны. Число регулярно занимающихся спортом выросло за этот период с 32 159 до 63 411 человек - с 32 до 53%. За минувшую пятилетку в районе был построен 31 объект спорта, а в 2011-2015 годах - всего один.

Истоки перемен

Ранее в интервью ТАСС заместитель председателя Тюменской областной думы, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Галина Резяпова, которая проработала в администрации Сургутского района 26 лет, рассказала, что реалии жизни района, как и истоки многих перемен, ей хорошо известны. "Не буду утверждать, что заслуга в этом только главы района Андрея Трубецкого. Знаю его давно, все его минусы и плюсы мне известны, наблюдаю за ним. Но чего не отнять - так это умения прогностично мыслить. Он хороший аналитик, экономист, видит корень проблемы. И любит решать задачки. Чем она сложнее, тем ему интереснее, он азартен в поиске решений. И мне совсем не обидно то, что в мою бытность первым заместителем главы Сургутского района, с 2004 по 2011 год, многие из этих показателей были иными. А если сказать, положа руку на сердце, - были хуже", - поделилась региональный парламентарий.

Пробный камень

Пробный камень - это то, что показывает подлинную ценность и прочность любых вещей, действий, усилий и трудов. Пробным камнем для чиновников и власти в нашей стране можно считать отношение к ветеранам. В начале мая этого года глава района Андрей Трубецкой распорядился навсегда освободить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Сургутском районе не менее пяти лет, от платежей за жилищно-коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов и капремонт.

"Это самое малое, что мы можем сделать для наших дорогих бабушек и дедушек, которые, не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну. И если в 2020 году эта акция была в течении 12 месяцев, то теперь она будет бессрочной", - пояснил он. За 2020 год организации - участники акции списали 74 ветеранам 2,4 млн рублей. Предприятия компенсировали эти средства за счет доходов, полученных от дополнительных видов деятельности и своей прибыли. Мобилизовать бизнес на такой поступок - тоже заслуга главы и его команды.

О КРМС

Клуб руководителей муниципальной сферы (КРМС) - это добровольное объединение профессионалов отрасли муниципального управления и городского хозяйства, ставящее перед собой задачи создания площадок для обмена опытом специалистов городского хозяйства и муниципального управления из различных регионов России, повышения престижа отрасли городского хозяйства и муниципального управления, содействия развитию взаимодействия гражданской составляющей оборонно-промышленного комплекса и отрасли городского хозяйства, содействия увеличению технологической оснащенности городского хозяйства, экономическому и инвестиционному сотрудничеству в отрасли. Деятельность КРМС обеспечивается из 100% российских источников. С 2017 года КРМС проводит Конкурс "100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС" - самый престижный негосударственный смотр достижений муниципалитетов в России.

О Сургутском районе

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун. На территории работают крупные нефтегазовые компании. Здесь сосредоточил свою основную деятельность "Сургутнефтегаз", также работают "Лукойл", "Роснефть", "Газпром". Отчисления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) этих и других мощных налогоплательщиков перечисляются в бюджет Сургутского района. С октября 2016 года администрацию Сургутского района возглавляет Андрей Трубецкой. В конце апреля стало известно, что он намерен баллотироваться в рамках предварительного голосования "Единой России" на пост депутата Госдумы.