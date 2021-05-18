Эксперты АСИ высоко оценили развитие промышленного туризма на ММК

ТАСС, 18 мая. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в рамках информационного тура побывали эксперты по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Магнитка - один из пяти пунктов Челябинской области, которые посетили специалисты АСИ в ходе тура. Еще в ноябре 2020 года между правительством региона и Агентством стратегических инициатив по развитию новых проектов было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного туризма, которое подразумевает содействие в создании новых и экспертизе уже имеющихся производственных туров", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что работа в этом направлении предполагает передачу предприятиям региона методических рекомендаций, разработанных специалистами АСИ, в которые входит пошаговое руководство по созданию и запуску производственных туров, обзор лучших практик и типичных ошибок. Следующим этапом взаимодействия станет внедрение этих рекомендаций на пяти пилотных предприятиях Челябинской области. Готовность войти в проект выразили Магнитогорский металлургический комбинат, комбинат "Магнезит" из города Сатки, компания "АиР" из Златоуста, "Макфа" из Сосновского района и Челябинский трубопрокатный завод.

"Эксперты во главе с руководителем программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольгой Шандуренко в течение нескольких дней инспектировали предприятия, чтобы высказать свои замечания и дать советы по усовершенствованию производственных экскурсий. Особое впечатление произвел на экспертов Магнитогорский металлургический комбинат. В гардеробной Центральной лаборатории контроля гостям выдали подобранную по размерам спецодежду и обувь, снабдили гарнитурами, после чего провели инструктаж по технике безопасности. По пути к доменному цеху эксперты отметили ухоженную территорию ММК, памятники и арт-объекты, а, побывав на литейном дворе доменной печи № 2, - грамотно организованный показ производственного процесса", - сказано в сообщении комбината.

"Впервые вижу подобное зрелище. Увидеть такое удается не каждому, но на ММК это доступно для многих туристов. Металлурги - великие люди, преклоняюсь перед этой профессией. Промтуризм и экскурсии на такие предприятия, как ММК, показывают мощь нашей промышленности", - приводят в управлении слова эксперта по промышленному туризму АСИ Натальи Кисельниковой.

Как рассказала руководитель информационного центра Корпоративного центра подготовки кадров "Персонал" (оператор развития промтуризма на ММК) Мария Пушкарская, на сегодняшний день действует шесть туристических маршрутов - четыре взрослых и два детских. По ее словам, сейчас идут активные заявки на май. Начинаются выпускные и дети хотят посмотреть, где работают их родители.

"На комбинате все очень четко продумано: спецодежда, инструктаж, экскурсовод, различные туристические маршруты, методика ведения экскурсий, расстановка группы, в цехах - смотровые площадки, места для фото и видеосъемки", - рассказали на предприятии.

Как рассказали на предприятии со ссылкой на руководителя программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольгу Шандуренко, на ММК у агентства особые планы. "Уже достигнута договоренность по поводу открытия на базе комбината первого в России центра компетенций по обучению промышленному туризму. Открытие центра станет той площадкой, где представители предприятий смогут обучиться лучшим практикам в сфере промтуризма", - сказано в релизе.

"Магнитогорским коллегам удается развенчивать распространенные стереотипы, к примеру, о том, что туристов в производственные цехи пускать нельзя. А мы видим, что можно, если есть средства индивидуальной защиты, качественный инструктаж по технике безопасности и весь маршрут тщательно продуман и подготовлен. Существуют стереотипы о неэкологичности, нетехнологичности, низком качестве производства российских предприятий. Такие экскурсии - лучший способ доказать обратное: мы видим, как организован технологический процесс, слышим об экологических программах. Это не просто экскурсия - это путешествие за новым опытом, познание себя и мира", - приводят в управлении слова Шандуренко.

На сегодняшний день целый ряд федеральных туроператоров заявил о желании развивать промышленный туризм и включать его в свои программы по регионам, добавили на предприятии.