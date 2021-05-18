На Челябинском цинковом заводе построят административное здание для сотрудников вельц-цеха

ТАСС, 18 мая. На Челябинском цинковом заводе (предприятие металлургического комплекса УГМК) построят новый административно-бытовой корпус (АБК) для сотрудников вельц-цеха. Здание рассчитано на 300 человек рабочего и руководящего персонала цеха. Как рассказали во вторник в пресс-службе УГМК, общая полезная площадь всех помещений АБК превысит 1,7 тыс. кв м.

"Проектом учтены достаточные площади душевых помещений, приточно-вытяжная вентиляция ящиков для спецодежды, комфортные кабинеты и зал для совещаний, рассчитанный на 45 человек. Также в здании оборудуют слесарную мастерскую", - сказано в сообщении.

"При разработке дизайн-проекта нового АБК особое внимание было уделено улучшению эстетического оформления помещений, - отмечает начальник вельц-цеха Олег Беляков. - Комфортные условия работы позволяют значительно повысить производительность труда, качество выпускаемой продукции, поднимают престиж производства, служат характеристикой благополучия и перспективности предприятия".

Необходимость в новом здании возникла в связи со строительством системы газоочистки вельц-печей. Для производственного объекта потребовалась площадка возле действующих печей вельц-цеха, где до недавнего времени располагался АБК.

По словам начальника управления капитального строительства Владимира Ловицкого, существующий АБК уже морально устарел и не соответствует действующим нормам. "Сейчас на стройплощадке идет устройство свайного фундамента, затем начнется строительство каркасных монолитных железобетонных конструкций. В теплый сезон мы планируем "закрыть периметр" и подвести внешние сети. Отделочные работы сможем вести уже осенью и зимой. Закончить строительство планируем в марте следующего года", - приводят в пресс-службе слова Ловицкого.

Всего в создание нового АБК предприятие инвестирует 133 млн рублей, добавили в пресс-службе.