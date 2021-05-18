В Генконсульстве рассказали о динамике инвестиций в основные фонды в Китае в январе-апреле

ТАСС, 18 мая. Объем инвестиций в основные фонды в Китае за январь-апрель 2021 года вырос на 19,9% в годовом исчислении до 14,38 трлн юаней (около $2,24 трлн) в условиях продолжающегося улучшения структуры инвестиций. Об этом сообщили во вторник в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР.

"Двузначный рост показателя был обусловлен низкой базой для сравнения в начале прошлого года, когда вспышка эпидемии COVID-19 оказала негативное воздействие на экономическую деятельность в Китае. При этом показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - добавили в дипмиссии.

"В период с января по апрель 2021 года инвестиции со стороны государственного и частного сектора выросли в годовом исчислении на 18,6% и на 21% соответственно. В апреле текущего года объем инвестиций в основные фонды в стране увеличился на 1,49% в месячном исчислении. За первые четыре месяца этого года инвестиции в первичный сектор экономики увеличились на 35,5% в годовом исчислении, во вторичный - на 21,7%, в третичный - на 18,7%", - сказано в сообщении.

Между тем, отметили в дипмиссии, инвестиции в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и отрасль высокотехнологичных услуг выросли на 34,2% и 18,1% в годовом исчислении соответственно.

Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие физические активы.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.