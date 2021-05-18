Экспертный клуб НРФ представляет основные направления дискуссии

Москва, 18 мая. Четвертая закрытая офлайн-сессия (16+) станет заключительным мероприятием в преддверии пятого Национального рекламного форума. Прямой эфир состоится 27 мая в 10:00.

Среди спикеров — первые лица компаний, генеральные и исполнительные директора, а также руководители департаментов. Дискуссионная программа мероприятия представлена 3 большими блоками, в которых примут участие приглашенные модераторы.

Состав модераторов:

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР

первый вице-президент АКАР Елена Тополева-Солдунова, Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ, директор Агентства социальной информации

Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ, директор Агентства социальной информации Елена Решетова, Глава Комитета по выработке антикризисных мер Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ

Глава Комитета по выработке антикризисных мер Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ Люси Виноград, лидер краудсорсинговой платформы Better (входит в dentsu Russia)

Рабочая встреча экспертного клуба НРФ начнется с обсуждения роли медиакоммуникационной отрасли в экономике страны. За последнее время в индустрии произошли глобальные изменения, которые позволяют рассматривать рынок коммуникаций как перспективный бизнес-драйвер для государства.

"Весь прошлый год игроки медиакоммуникационной отрасли занимались поиском оптимальных решений, направленных на уменьшение последствий локдауна: мы инициировали антикризисный диалог с органами власти, запустили работу экспертного клуба для обмена опытом и эффективными инструментами. Совсем недавно Правительство Москвы начало оказывать поддержку рекламным агентствам. Компании, работающие в креативных индустриях, усилили цифровое присутствие брендов и нарастили новый уровень собственной экспертизы. В прямом эфире вместе с экспертами мы обсудим почему медиакоммуникационная отрасль является важной с точки зрения инноваций и технологического развития экономики", - сообщает Валентин Смоляков.

В открытии экспертного клуба НРФ примут участие: заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, президент АКАР Сергей Пискарев, Brand Finance CEO David Haigh, исполнительный директор "Русбренд" Алексей Поповичев, программный директор Всемирного конгресса IAA Сергей Коптев и другие.

Кардинально новым направлением работы Экспертного клуба НРФ станет медиаюристика. Участники круглого стола обсудят перспективы развития социальной рекламы. Модераторы дискуссии — Елена Тополева-Солдунова и Елена Решетова выразили общее мнение о необходимости публичного диалога: "Актуальность социальной рекламы и сложности, связанные с отсутствием конкретных критериев определения статуса, подтолкнули нас на проведение этой встречи с участием всех заинтересованных сторон – рекламных групп, рекламодателей и медиаплощадок. Мы решили рассмотреть эту тему в двух направлениях: регулирование социальных коммуникаций в правовом поле, а также саморегулирование и общественную ответственность медиа, с учётом трендов и заинтересованности всех участников отрасли".

Среди экспертов второго блока: руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина, директор департамента корпоративных проектов Gallery Антон Комаров, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и другие.

Пандемия, тотальная цифровизация, постоянный рост потребностей потребителей являются ключевыми факторами, формирующие новые правила взаимодействия на рынке. Как трансформируется коммуникация брендов? На что ориентируется бизнес в ускоренно меняющемся мире? Эксперты расскажут о возможных моделях развития компаний и поделятся секретами построения эффективной коммуникационной стратегии в социальной реальности

"Прошлый год можно смело назвать годом социальных коммуникаций. Пандемия показала готовность брендов активно поддерживать социальную повестку и реализовывать масштабные кампании на этой территории, где не всегда удается избегать ошибок. С ведущими экспертами со стороны брендов мы обсудим правила коммуникации на территории sustainability с ее разнообразной повесткой. Обсудим, как брендам приземлять глобальную повестку на российские культурные коды, оценивать эффективность реализованных кампаний и выстраивать коммуникационные стратегии в пост-пандемический год, чтобы оставаться последовательными в глазах своей аудитории", - делится подробностями будущей встречи модератор Люси Виноград.

Состав спикеров еще формируется. Мероприятие пройдет в phygital-формате: с возможностью безопасного офлайн-нетворкинга и одновременным проведением открытой онлайн-трансляции на медийных ресурсах.

Организатором мероприятия выступит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии холдинга "Газпром-медиа" и исследовательской компании Mediascope.

Подписаться на онлайн-трансляцию можно на официальном сайте.

Организаторы — АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер — холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер — исследовательская компания Mediascope

Партнеры — Национальная Медиа Группа, dentsu Russia, холдинг "Медиа-1", Gallery

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал — ADPASS

Генеральный индустриальный партнер — Sostav (18+)

Информационный партнер — Мир 24 (18+)

Официальное деловое издание — Российская газета (16+)

Информационный партнер — Агентство социальной информации

Возрастная категория 16+