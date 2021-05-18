Экспертный клуб НРФ представляет основные направления дискуссии

Москва, 18 мая. Четвертая закрытая офлайн-сессия (16+) станет заключительным мероприятием в преддверии пятого Национального рекламного форума. Прямой эфир состоится 27 мая в 10:00.
Среди спикеров — первые лица компаний, генеральные и исполнительные директора, а также руководители департаментов. Дискуссионная программа мероприятия представлена 3 большими блоками, в которых примут участие приглашенные модераторы.
Состав модераторов:
- Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР
- Елена Тополева-Солдунова, Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ, директор Агентства социальной информации
- Елена Решетова, Глава Комитета по выработке антикризисных мер Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ
- Люси Виноград, лидер краудсорсинговой платформы Better (входит в dentsu Russia)
Рабочая встреча экспертного клуба НРФ начнется с обсуждения роли медиакоммуникационной отрасли в экономике страны. За последнее время в индустрии произошли глобальные изменения, которые позволяют рассматривать рынок коммуникаций как перспективный бизнес-драйвер для государства.
"Весь прошлый год игроки медиакоммуникационной отрасли занимались поиском оптимальных решений, направленных на уменьшение последствий локдауна: мы инициировали антикризисный диалог с органами власти, запустили работу экспертного клуба для обмена опытом и эффективными инструментами. Совсем недавно Правительство Москвы начало оказывать поддержку рекламным агентствам. Компании, работающие в креативных индустриях, усилили цифровое присутствие брендов и нарастили новый уровень собственной экспертизы. В прямом эфире вместе с экспертами мы обсудим почему медиакоммуникационная отрасль является важной с точки зрения инноваций и технологического развития экономики", - сообщает Валентин Смоляков.
В открытии экспертного клуба НРФ примут участие: заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, президент АКАР Сергей Пискарев, Brand Finance CEO David Haigh, исполнительный директор "Русбренд" Алексей Поповичев, программный директор Всемирного конгресса IAA Сергей Коптев и другие.
Кардинально новым направлением работы Экспертного клуба НРФ станет медиаюристика. Участники круглого стола обсудят перспективы развития социальной рекламы. Модераторы дискуссии — Елена Тополева-Солдунова и Елена Решетова выразили общее мнение о необходимости публичного диалога: "Актуальность социальной рекламы и сложности, связанные с отсутствием конкретных критериев определения статуса, подтолкнули нас на проведение этой встречи с участием всех заинтересованных сторон – рекламных групп, рекламодателей и медиаплощадок. Мы решили рассмотреть эту тему в двух направлениях: регулирование социальных коммуникаций в правовом поле, а также саморегулирование и общественную ответственность медиа, с учётом трендов и заинтересованности всех участников отрасли".
Среди экспертов второго блока: руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина, директор департамента корпоративных проектов Gallery Антон Комаров, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и другие.
Пандемия, тотальная цифровизация, постоянный рост потребностей потребителей являются ключевыми факторами, формирующие новые правила взаимодействия на рынке. Как трансформируется коммуникация брендов? На что ориентируется бизнес в ускоренно меняющемся мире? Эксперты расскажут о возможных моделях развития компаний и поделятся секретами построения эффективной коммуникационной стратегии в социальной реальности
"Прошлый год можно смело назвать годом социальных коммуникаций. Пандемия показала готовность брендов активно поддерживать социальную повестку и реализовывать масштабные кампании на этой территории, где не всегда удается избегать ошибок. С ведущими экспертами со стороны брендов мы обсудим правила коммуникации на территории sustainability с ее разнообразной повесткой. Обсудим, как брендам приземлять глобальную повестку на российские культурные коды, оценивать эффективность реализованных кампаний и выстраивать коммуникационные стратегии в пост-пандемический год, чтобы оставаться последовательными в глазах своей аудитории", - делится подробностями будущей встречи модератор Люси Виноград.
Состав спикеров еще формируется. Мероприятие пройдет в phygital-формате: с возможностью безопасного офлайн-нетворкинга и одновременным проведением открытой онлайн-трансляции на медийных ресурсах.
Организатором мероприятия выступит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии холдинга "Газпром-медиа" и исследовательской компании Mediascope.
Подписаться на онлайн-трансляцию можно на официальном сайте.
Организаторы — АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК
Титульный партнер — холдинг "Газпром-медиа"
Генеральный research-партнер — исследовательская компания Mediascope
Партнеры — Национальная Медиа Группа, dentsu Russia, холдинг "Медиа-1", Gallery
Медиапартнеры:
Индустриальный контент-портал — ADPASS
Генеральный индустриальный партнер — Sostav (18+)
Информационный партнер — Мир 24 (18+)
Официальное деловое издание — Российская газета (16+)
Информационный партнер — Агентство социальной информации
Возрастная категория 16+