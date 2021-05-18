Sber Private Banking стал самым эффективным private-банком в России по версии Frank RG

Москва, 18 мая. Консалтинговая компания Frank RG признала самым эффективным российским private-банком по итогам 2020 года подразделение Сбера Sber Private Banking, присудив ему первое место в номинации "Самая эффективная бизнес-модель". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Сбера.

"Frank RG назвал лучшие банки на российском рынке private banking по итогам 2020 года. Sber Private Banking стал победителем в главной номинации Frank Private Banking Award 2021: "Самая эффективная бизнес-модель", а также получил награду в номинации "Лучшая программа ответственного инвестирования — ESG", - говорится в сообщении.

Sber Private Banking - подразделение Сбера, обслуживающее частных клиентов с активами от 100 млн рублей (входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка). Подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом.

"Мы получаем награду как лучший банк уже в четвертый раз, и если наши амбиции помогли нам подняться на вершину, то только талант и работоспособность команды помогают удержаться на ней. Номинации этого года — это индикатор трендов развития всего рынка private banking в России. Для нас признание нашего лидерства в теме ответственного инвестирования — большое достижение. Мы начали продвижение этой темы несколько лет назад и уверены, что этот тренд в ближайшие пару лет станет инвестиционным флагманом для всей финансовой индустрии", - цитируют в сообщении главу Sber Private Banking Евгению Тюрикову.

Сообщается, что аналитики Frank RG в рамках ежегодного исследования проанализировали 14 программ private banking в 13 российских банках. Общее количество целевых клиентов private banking в России (клиенты с финансовым активом 1 млн долларов) по итогам 2020 года составило 41 тысячу человек, за год количество долларовых миллионеров выросло на 7%, сообщила пресс-служба.