Первый переменник от "Уральских локомотивов" прошел миллион километров на сети РЖД

ТАСС, 20 мая. Электровоз переменного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7 №001, произведенный на заводе "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы Синара и компании "Сименс"), прошел свой первый миллион километров пробега на сети РЖД. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе предприятия. "Локомотивы этой серии успешно эксплуатируются на участках Северной, Октябрьской и Горьковской железных дорог, участвуя в сквозной схеме вождения поездов массой 9 тыс. тонн от Западной Сибири до портов Балтики без перелома веса в пути", - добавили там.

Опытный образец электровоза переменного тока был выпущен в 2013 году, а в 2014 получил сертификат соответствия РС ФЖТ. В конструкции 2ЭС7 впервые был применен ряд передовых технических решений, которые позволили улучшить показатели эффективности потребления энергоресурсов на 15-20% по сравнению с электровозами переменного тока с коллекторным тяговым приводом.

На предприятии отметили, что локомотив доказал свою мощь, отличные эксплуатационные характеристики и качество всех механизмов и систем управления, а также ремонтопригодность и комфорт для работы локомотивных бригад в ходе многочисленных опытных поездок и испытаний, в том числе в экстремальных климатических и дорожных условиях на Байкало-Амурской магистрали Восточно-Сибирской железной дороги.

"Сочетание экономичности и высочайшей надежности, подтвержденное за годы эксплуатации локомотива 2ЭС7, позволяет рассматривать этот электровоз не только как "рабочую лошадку" для самых сложных участков переменных магистралей, но и развивать его как перспективную платформу для новых машин", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

Все эти годы разработчики продолжали совершенствовать конструкцию машины. В 2020 году в конструктив локомотива была внедрена новая опция - электронный журнал машиниста ТУ-152Э. Электронный журнал - это сенсорный экран, при помощи которого машинист вносит все данные о поездке, сбоях в работе и состоянии электровоза в электронном виде. В режиме онлайн эта информация передается в РЖД и сервисную службу "Уральских локомотивов". Также с прошлого года электровозы 2ЭС7 оснащаются новой унифицированной модульной кабиной, спроектированной с учетом последних требований перевозчика к "умному локомотиву", к безопасности и эргономике рабочего пространства локомотивных бригад.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2019 года завод "Уральские локомотивы" подписал с РЖД контракт на поставку 22 грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС7 в период с 2019 по 2021 годы. Девять электровозов поставлено ОАО "РЖД" в 2020 году, еще 12 завод планирует выпустить в текущем году. В рамках договора обеспечивается сервисное обслуживание машин в течение жизненного цикла - на протяжении 28 лет. В марте этого года серия 2ЭС7 направлена на регулярную - раз в пять лет - процедуру обновления сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС). Электровоз проходит полный цикл испытаний, который продлится до конца мая.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.