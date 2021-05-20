МТС Банк начисляет предпринимателям до 50 тыс. рублей кэшбэка по карте MTС Business

Москва, 20 мая. "МТС-Банк" запустил программу лояльности с кэшбэком до 50 тыс. рублей в месяц по корпоративной карте MTС Business. Повышенный кэшбэк 5% возвращается за популярные бизнес-расходы: от курьерской доставки и такси до оплаты страховых и юридических услуг. Карта оформляется бесплатно к счету клиента в МТС Банке.

Повышенный кэшбэк 5% начисляется в рублях за оплату мебели для офиса, курьерскую доставку, такси, страховых и юридических услуг. За остальные покупки возвращается кэшбэк 0,5% от потраченной суммы. Для начисления кэшбэка предпринимателю необходимо совершить покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц суммарно по всем действующим корпоративным картам МТС Business, привязанным к одному карточному счету. Выплата осуществляется на счет корпоративной карты в последний рабочий день календарного месяца.

MTС Business - это эффективный инструмент для управления счетом в режиме 24/7 и контроля средств компании, возможность снятия наличных до 3 млн рублей в месяц, бесплатное внесение выручки через банкоматы МТС Банка, а также оперативная оплата любых бизнес-расходов. С корпоративной картой удобно и выгодно приобретать товары и мебель для офиса, оплачивать юридические и страховые услуги, а также транспортные и командировочные расходы сотрудников - теперь за все эти операции возвращается рублевый кэшбэк, который можно направить на дополнительное развитие бизнеса.

Для подключения или отключения программы лояльности достаточно позвонить по телефону 8 (800) 250-01-99 или обратиться в отделение банка по месту обслуживания.

Новые клиенты сегмента малого бизнеса также смогут оформить карту при подключении программ расчетно-кассового обслуживания (РКО) для рублевых счетов. Действующие клиенты - индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса, могут оформить корпоративную карту МТС Business с бесплатным обслуживанием в первый год через онлайн-заявку на сайте банка или, обратившись к менеджеру по месту обслуживания расчетного счета.

С более подробными условиями открытия и использования карты МТС Business можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

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