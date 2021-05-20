Фестиваль народных традиций "Хранимые веками" пройдет на родине Александра Невского

Москва, 20 мая. 5 июня 2021 года при поддержке Федерального агентства по делам национальностей пройдет Всероссийский фестиваль народных традиций "Хранимые веками" (6+) - одно из весомых и значимых мероприятий федерального масштаба по сохранению и популяризации народной культуры.

Фестиваль успешно стартовал в 2019 году в Государственном Кремлевском Дворце. В этом году он пройдет в уникальном месте - на территории старейшего православного Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области.

Организатор фестиваля: Фонд поддержки и реализации духовных, патриотических и социально-культурных проектов "Культурный код". Информационные партнеры Фестиваля: агентство ТАСС, телеканалы ОТР, Спас, ТВ БРИКС.

В этом году Фестиваль объединит два схожих по идее мероприятия, посвященных народным традициям, - Всероссийский Фестиваль "Хранимые Веками" и ежегодный региональный фестиваль русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба". Именно традиции народной культуры России - песни, танцы, ремесла, хлебосольство - станут основной темой большого Фестиваля "Хранимые веками".

Фестиваль пройдет на двух концертных площадках: одна расположится внутри стен Николо-Сольбинского монастыря, где выступят вокальные коллективы народной и духовной музыки, а вторая площадка - за стенами обители, на берегу реки Сольбы, где будет представлена основная программа праздника с самыми яркими и самобытными танцевальными и вокальными номерами. Специальными гостями мероприятия станут "звезды" российской эстрады: Лев Лещенко, Николай Басков, Владимир Девятов, Сергей Волчков, Марина Девятова и другие.

Традиционно на Фестивале будет представлена выставка народных промыслов. Фабрики, производства, мастерские, мануфактуры, владеющие секретами ремесел народов России, съедутся на Ярославскую землю для участия в мероприятии.

Изюминкой фестиваля в этом году станет настоящий парад национальной кулинарии: у каждого посетителя будет возможность отведать блюда монастырской кухни, полакомиться настоящим русским квасом и оценить разнообразие рецептов приготовления борща.

"Фестиваль народных традиций "Хранимые Веками" - это потрясающее действо, настоящее, захватывающее, - говорит Председатель Попечительского совета, народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко. - Я и многие наши "звезды" эстрады с невероятной радостью принимаем в нем участие и каждый раз удивляемся и восторгаемся безграничному таланту исполнителей, красоте и неповторимости народной музыки - неиссякаемому источнику вдохновения для нас, артистов".

"Главной идеей Большого объединенного Фестиваля "Хранимые Веками" были и остаются поддержка и популяризация народной культуры, быта, промыслов, традиций гостеприимства и добрососедства и что очень важно - представление общественности новых имен исполнителей со всех уголков России, - говорит Александр Ковалев, организатор и идейный вдохновитель Фестивалей "Хранимые Веками" и "Хлеб-да-Сольба". - В честь 800-летия Святого благоверного князя Александра Невского - государственного деятеля и полководца, объединившего Русские земли, - на его родине мы собираем под открытым небом всех тех, для кого русская культура - живительный источник традиций и основа нашего настоящего и будущего. За последнее время многое в нашей жизни изменилось, но мы верим, наш Фестиваль станет местом силы для утомленных заботами и новостями людей, их поддержкой и отдохновением".

Туристическими компаниями - партнерами Фестиваля будут организованы однодневные туры на мероприятие и паломнические туры в Николо-Сольбинский монастырь. Вход на фестиваль бесплатный. Гостей в русских народных костюмах ожидают приятные сюрпризы.

ТАСС - информационный партнер Фестиваля.