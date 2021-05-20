Третий Московский академический экономический форум состоится 26 и 27 мая

Москва, 20 мая. 26-27 мая 2021 года состоится третий международный Московский академический экономический форум (0+), организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов.

Сопредседатели Форума - президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев и президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

В этом году Форум посвящен теме: "Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России".

"Мы неслучайно выбрали для Форума эту тему. Падение ВВП, доходов населения и ресурсов предприятий ставит вопрос о путях достижения национальных целей развития с учетом экономических и социальных потрясений, триггером которых стала пандемия и сопутствующие ей экономические шоки", - рассказал сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов.

В рамках Форума представители экспертного и академического сообщества, общественные и государственные деятели обсудят текущую ситуацию - прежде всего в экономике, проанализируют возможности для устойчивого развития, обозначат основные экономические, социальные и технологические вызовы, институциональные контуры будущего общества и инструменты, которые позволят приблизиться к нему, добавил Сергей Бодрунов.

МАЭФ - форум не только экономический, как следует из названия, но и академический, поэтому его эксперты вернутся к проблематике развития науки, инноваций и цифровых технологий - задаче, критически важной для структурной трансформации российской экономики, которая остается преимущественно сырьевой. Речь пойдет о фундаментальной науке, ее состоянии и перспективах, как России не выпасть из глобальной исследовательской и технологической повестки.

Архитектура МАЭФ-2021 включает пленарное заседание в Российской академии наук, пленарные конференции на площадках ведущих вузов, а также региональные и межрегиональные конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных субъектах РФ, которые работают в период 17-25 мая на 63 региональных площадках МАЭФ в 41 субъекте Российской Федерации.

В Форуме примут участие эксперты и ученые из 32 стран мира - Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Индии, Канады, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Молдавии, Нидерландов, Сирии, Турции, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Эстонии, Чехии, Чили, Японии и России.

26 мая в Большом зале РАН состоится открытие Форума и пленарное заседание. 27 мая пройдут пять основных пленарных конференций на площадках ведущих вузов страны - в Финансовом университете при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, МАИ и во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства.

Форум будет иметь в том числе практическое значение, по его итогам экспертным и научным сообществом будут разработаны предложения для обеспечения динамичного роста и реализации стратегических целей развития в новых условиях, подчеркнул сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов.

В прошлом году в мероприятиях МАЭФ приняло участие около 2 тыс. человек из 62 регионов России и 10 стран мира - США, Великобритании, Канады, Австрии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, Беларуси и Эстонии.

Регистрация участников МАЭФ продлится до 20 мая на сайте Форума.

Программа Форума доступна на сайте МАЭФ.

Спикеры пленарного заседания МАЭФ-2021:

СЕРГЕЕВ Александр Михайлович

Президент РАН, академик РАН

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич

Президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

ШОХИН Александр Николаевич

Член Президиума ВЭО России, президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

ДЫНКИН Александр Александрович,

Вице-президент ВЭО России, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН

ТИТОВ Борис Юрьевич

Член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич

Вице-президент ВЭО России, директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич

Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка

ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич

Член Президиума ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич

Вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН

КРЮКОВ Валерий Анатольевич

Директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН

ШИРОВ Александр Александрович

Член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, чл.-корр. РАН

ГОРШКОВ Михаил Константинович

Член Президиума ВЭО России, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, академик РАН

ЭНФУ Чен

Директор и главный профессор Исследовательского центра социально-экономического развития Китайской академии общественных наук, президент Всемирной политэкономической ассоциации (WAPE)

ПОПОВ Владимир Олегович

Научный руководитель Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, академик РАН

ГАБИБОВ Александр Габибович

Директор Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, академик РАН

БАХТИЗИН Альберт Рауфович

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), член-корреспондент РАН

МИЛАНОВИЧ Бранко

Лауреат премии Леонтьева, президентский визит-профессор Стоун-центра по изучению социально-экономического неравенства Городского университета Нью-Йорка

ГЭЛБРЕЙТ Джеймс Кеннет

Член международного комитета ВЭО России, профессор Университета Техаса (США)